“Petro se quiere quedar en el poder, es la única manera de que no lo metan a la cárcel”: la dura advertencia de Álvaro Leyva

Tras rechazar las sindicaciones por un supuesto golpe de Estado que estaría liderando contra Gustavo Petro, luego de conocerse unos audios publicados por el diario El País de España, el excanciller Álvaro Leyva contraatacó.

En entrevista con SEMANA, el excanciller Álvaro Leyva dijo que “el golpista es Petro”, porque está poniendo en peligro las instituciones. | Foto: semana

En una entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Leyva dijo que “el golpista es Petro”. ¿Por qué lo considera así? “Porque está poniendo en peligro las instituciones, enfrentando a las Cortes, el Congreso. Porque está gobernando para un solo sector, el sector de él, todos los demás son posibles asesinos, el presidente del Congreso, los gremios. A mí me preocupa lo que está sucediendo y yo quiero que esto termine bien (...) Es decir, el hombre vive obsesionado. Ahora sí que está obsesionado conmigo”, señaló Leyva.

Manifestó su preocupación por las elecciones de 2026. “A mí me preocupa mucho que no se vayan a dar, porque todo está muy turbio”.

Calificó de “gracioso” un trino del presidente Petro. “Dice que yo, de golpe, soy la persona que puede impedir las elecciones. Es que llega un momento en el que hasta se vuelve gracioso. Anoche me produjo mucha risa cuando leí a Petro”.

Ante la posibilidad de que Petro se quiera quedar en el poder ‘a la brava’, Leyva señaló: “No sé qué quiere él. Es que yo no creo que él esté en condiciones que le permitan juzgar la situación (...) Esto no me hace golpista y yo quiero ser muy claro con usted. Lo primero que hago cuando voy a escribirle una carta a Petro es radicarla para que no se diga que es que el público la conoció antes. Pero yo soy muy directo. Yo le digo: “Presidente, váyase. Se lo estoy diciendo acá. Es que yo se lo digo en las tres cartas”.

Dijo que no sabe quién va a ganar la presidencia en 2026, pero reiteró el trino del presidente contra él. “Qué voy a saber. Con ese trino de anoche, que con Leyva no puede haber elecciones, ¿ese tipo en qué está pensando? ¿En quedarse?”.

Precisamente, Leyva, frente a esa posibilidad de que Petro esté pensando en quedarse en el poder, aseguró: “Van a decir que soy subversivo… Lo voy a decir delante de ustedes, porque, si lo digo en mi casa y me graban, van a decir que soy un subversivo. Yo creo que sí. Porque es la única manera de que no lo metan a la cárcel”, advirtió tajantemente.

¿Cómo podría hacerlo el presidente? En ese sentido, Leyva recordó lo que ha venido anunciando el mandatario. “¿Qué tal lo de la papeleta? Esa es una interferencia en las elecciones. Es que no se requiere ser muy brillante ni muy experto”.

En los audios, Leyva plantea dudas sobre Petro y que él presida las elecciones de 2026. ¿Por qué? “Porque todo lo que ha venido haciendo está dirigido a romper las instituciones. Yo le puedo citar las barbaridades que dice. Y por acá le digo, ¿y los senadores que no votaron por usted unos HP? Porque él lo dijo. ¿Y la oligarquía que manda a matar? ¿Usted qué opina de eso? Es un jefe de Estado. En una carta que le escribí desde Varsovia, le dije: “Es que no se da cuenta de que detentando usted, doctor Petro, la alta investidura que lo reviste, al seguir maltratando y sindicando de esa desafortunada manera al presidente del Congreso y a otras dignas personalidades de la nación, los está colocando en la picota. Si matan a cualquiera de ellas, ¿entonces qué, Gustavo? ¿Qué?”. Y sucedió lo que sucedió con el doctor Miguel Uribe Turbay. Aquí le digo: si matan a alguien, ¿entonces qué? Es que uno no puede dividir a la sociedad. Entre otras cosas, eso tiene que ver con el delito de traición a la patria. Creo que el que venía dando un autogolpe es Petro”.

El excanciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro protagonizaron una ruptura en sus relaciones. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Ante esta posibilidad de que el presidente dé un autogolpe de Estado, Leyva manifestó en la entrevista a SEMANA: “El golpista puede ser él, no yo. No soy un golpista. Los pasos que se están dando van dirigidos a algo que no es explicable. Esa es parte de la preocupación que yo tengo. Quiero unas elecciones libres”. Y agregó: “Pero el camino de la política está conduciendo hacia unas grandes sorpresas que hay que evitar”.