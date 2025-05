No obstante, para el país no es secreto que entre Petro y Uribe existe un evidente choque por posturas políticas. El cual se ha agudizado por la realidad que está atravesando el país en el Gobierno Petro, en temas como la salud, seguridad y desarrollo.

Y avanzó en ese momento Petro con el mensaje: “Que haga Uribe lo que quiera. A mí me persiguieron, me torturaron, me encarcelaron, desaparecieron y mataron a mis amigos porque eran jóvenes idealistas del pueblo, vi al pueblo morir asesinado, me vigilaron toda la vida, pero no me vengaré”.