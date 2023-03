“Podemos llenar plazas cuantas veces queramos”: congresista del Pacto Histórico se opone a una constituyente, al menos por ahora

SEMANA: El excandidato presidencial Alfredo Saade dijo que el presidente debería convocar a una consulta popular y luego a una constituyente tras la derrota de su primera reforma. ¿Qué opina?

ALEJANDRO OCAMPO: Es la opinión y sentimiento de millones de colombianos que ganaron con nosotros en las urnas, sienten que triunfaron por primera vez en la historia y que hoy una manguala entre Germán Vargas Lleras, Dilian Francisca Toro y el señor César Gaviria nos quiere cortar lo que nosotros ganamos. Hoy no es la reforma a la salud que nosotros queremos, sino que tenemos que convenir con los partidos políticos la forma que ellos siempre han tenido de administrar la salud. Entonces, si no respetan la expresión del constituyente primario y, ahora, a punta de maniobras de congresistas y de partidos políticos nos quieren hacer cambiar la idea, entonces vamos a hacer una constituyente.

¿Qué no me gusta de eso? Cerrar el Congreso, es un aviso que no lo compartimos de primera mano, es una medida dictatorial, autoritaria y nosotros no somos de ese estilo. Los otros congresistas, los otros partidos, representan a miles de personas. Se hicieron elegir, algunos con reparos nuestros, con politiquería, compra de votos, pero representan a ciudadanos. Sí, hay mucha gente llamando a una constituyente o el pueblo a la calle porque muchas personas están cansadas porque ganó un programa y ahora buscan hacer una reforma a la salud que le sirva a Germán Vargas Lleras, a Dilian Francisca Toro y a César Gaviria. Eso les molesta a las mayorías.

Alfredo Saade le propuso al presidente Gustavo Petro convocar a un referendo y posteriormente cerrar el Congreso. - Foto: SEMANA

SEMANA: Concretemos, ¿está de acuerdo hoy en una Constituyente?

A.O.: Yo no estoy de acuerdo hoy con la constituyente, pueda que en unos meses cambie de idea. Si se hiciera una constituyente en Colombia sería para tener en verdad un sistema judicial que meta a la cárcel a todo aquel que robe el dinero público. A mí el mensaje de una constituyente no me gusta hoy, creo que lo que tenemos que hacer es que el pueblo se manifieste en las calles nuevamente y los sectores políticos entiendan que aquí ganó un partido político que es el que debe gobernar.

Eso nos metería en un retroceso de 6 meses, un año, y en el momento internacional que vivimos, alza de precios, inflación, de mercados cambiantes, de incertidumbre, no estamos para eso. Nosotros tenemos 4 años para gobernar, es muy poco, enredarnos en eso sería un error político que no es el mensaje que queremos dar. Nosotros queremos, por el contrario, decirle a todo el mundo, vamos a trabajar en unidad, pero respeten lo que ganó. Una constituyente hoy sería un mensaje difícil, nos paralizaría, tenemos que hacer política para sacar al pueblo colombiano de la pobreza.

Alfredo Saade, excandidato presidencial por el Pacto Histórico, propuso cerrar el Congreso. Su partido reaccionó. - Foto: Twitter: @Aidarragaf

SEMANA: ¿Usted dice que el pueblo se manifieste en las calles, pero no es complicado en este momento? En las últimas marchas la convocatoria no ha sido multitudinaria y Petro baja en las encuestas.

A.O.: No. Las manifestaciones pasadas las convocaron personas, fueron espontáneas. Nosotros no nos metimos en eso. En el tema de Bogotá hubo un error de convocatoria, citaron a las 9:00 de la mañana y el presidente hablaba a las 2:00 de la tarde. Nosotros podemos llenar las plazas, cuantas veces queramos hoy, dentro de un mes, no hemos perdido las calles, nosotros no pagamos. Nosotros no somos temerosos de la calle.

El congresista Alejandro Ocampo recientemente se molestó por la forma como fue notificada de su salida la vicecanciller Laura Gil. - Foto: SEMANA/Autor anónimo

SEMANA: Pero hay separación de poderes, es decir, quien ganó fue el presidente, pero en el Congreso los partidos políticos tradicionales son mayoría.

A.O.: Sí, pero el plan de gobierno es del presidente, los parlamentarios no lo tienen. La gente vota por la propuesta de la salud. El señor Germán Vargas Lleras nunca dijo que él iba a impulsar una lista al Congreso para que no cambiara el sistema de salud y no acabar las EPS. Eso nunca lo dijo. Ninguno. El tema de las reformas en Colombia es necesario, este país ha aplazado reformas durante los últimos 50 años y ellos, lo que le están haciendo es el mandado a algunos gremios.

SEMANA: Conclusión: ¿antes de pensar en una constituyente que se manifieste el pueblo en las calles?

A.O.: Antes de la constituyente que los partidos políticos y parlamentarios lleguemos a la madurez política y la sensatez. La gente tiene que seguir manifestándose porque está aburrida y verraca. Y lo último, que para mí no es prioritario, será la constituyente, que nos enredaría. La gente no necesita una constituyente, necesita que le resolvamos hoy su problema de comida. El país lo dejaron quebrado y necesitamos recuperarlo.