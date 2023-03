Polémico: Gobierno Petro le aceptó al ELN “examinar” modelo político y económico de Colombia

Durante el cierre del segundo ciclo de paz no se hizo referencia a este tema, que significaría que un grupo armado opine sobre los planteamientos del Estado colombiano.

Este viernes —10 de marzo— las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN dieron por terminado el segundo ciclo de paz que se adelantó en Ciudad de México.

Para cerrar, las delegaciones hicieron un acto protocolario con presencia de varios diplomáticos de diferentes países, la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva. Sin duda, una delegación bastante amplia para unos anuncios tan pobres y sin concretar un cese al fuego bilateral, como se esperaba.

Lo que sí ocurrió es que las delegaciones pactaron una agenda de diálogo, como lo anticipó SEMANA, y quedó clara la hoja de ruta para negociar de aquí en adelante. Sin embargo, hay un punto que llama la atención y que el Gobierno Petro aceptó al ELN, “examinar, desde una perspectiva democrática, el régimen político y el modelo económico”.

Delegaciones de paz del Gobierno y ELN en el cierre del segundo ciclo. - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

Aunque seguramente la delegación del Gobierno Petro explicará ese punto, la polémica se da porque eso significa que un grupo armado podrá opinar, plantear propuestas y criticar el modelo económico y político del Estado colombiano.

Dicha posibilidad quedó plasmada en el segundo punto de la agenda de diálogo que se llama Democracia para la Paz, que tiene como objetivo adelantar un diálogo entre los diversos actores sociales convocados, identificar y examinar los principales problemas que son causa del conflicto político, social, ambiental y armado, que permita formular soluciones integrales.

Dentro de ese segundo punto también se incluyeron los siguientes temas. Este punto de la agenda conduce a:

- Revisar y fomentar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que la afectan, y que puedan materializarse en instrumentos de política pública eficaces en los territorios urbanos y rurales.

- Examinar, desde una perspectiva democrática, el régimen político y el modelo económico.

- Evaluar el tratamiento que se le da a los conflictos políticos, sociales y ambientales en función de la construcción de la paz.

- Revisar el marco normativo y garantías para la manifestación pública, tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en desarrollo de la movilización y la protesta social.

- Incentivar la participación de la sociedad en la construcción del poder ciudadano.

Las delegaciones no hicieron claridad en México sobre este punto y tampoco entregaron mayores sobre la agenda que reveló SEMANA y tiene otros puntos polémicos. Por ejemplo, no está claro si la guerrilla dejará la armas. En el capítulo del fin del conflicto armado no está claro cómo será el desarme de esta organización y queda abierta la posibilidad de que también se hable de ese asunto en las Fuerzas Militares.

Presidente Gustavo Petro y su delegación en los diálogos de paz con el ELN - Foto: Presidencia

En varias ocasiones, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, ha dicho que ellos están dispuestos a tocar el tema de las armas, pero también debe haber una revisión sobre las que están en poder del Estado.

En ese sentido, la agenda dice: “En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN, en sincronía con la estrategia para superar la violencia y neutralizar el armamentismo y el belicismo”.

Aureliano Carbonell y Pablo Beltrán, negociadores de paz del ELN. - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

A diferencia de lo firmado con las extintas Farc-EP, en este documento no se habla de dejación de armas explícitamente y tampoco se explica cómo sería ese acuerdo “sobre las armas del ELN”.

Además, en la agenda quedó que se erradicará toda forma de paramilitarismo en Colombia para que no se repita este hecho y se pide “el reconocimiento político y jurídico del ELN hecho por el gobierno como organización político militar rebelde”.

En la agenda también queda claro que se debe resolver la situación jurídica del ELN y todos sus integrantes “incluidos los procesados y condenados”.

Conozca la agenda completa del diálogo

1. La participación de la sociedad en la construcción de la paz.

La participación de la sociedad en la construcción de la paz será:

1.1 Un camino para la construcción de una alianza política y social hacia un gran acuerdo nacional.

1.2 En función de identificar las causas de los problemas fundamentales del país, proponer iniciativas y procesos que conduzcan a las transformaciones para la paz.

1.3 Un proceso de fortalecimiento de la sociedad que haga innecesario el uso de las armas como medio para impedir o alentar las transformaciones políticas, económicas y sociales.

1.4 Un ejercicio democrático de movilización de la sociedad en torno a la planeación, decisión e implementación eficaz de los acuerdos en las regiones y la nación.

1.5 Un ejercicio dinámico y activo, incluyente, pluralista y vinculante, que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones.

1.6 Fortalecer la participación activa y eficaz de las mujeres, de las poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y precarizadas —niños, niñas, adolescentes, juventudes, adultos mayores, pueblos étnicos, campesinado, trabajadores, privados de la libertad, la diáspora, población LGBTIQ+ y en condición de discapacidad—, en la construcción de la democracia para la paz.

2. Democracia para la paz

Este punto de la agenda conduce a:

2.1 Revisar y fomentar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que la afectan, y que puedan materializarse en instrumentos de política pública eficaces en los territorios urbanos y rurales.

2.2 Examinar, desde una perspectiva democrática, el régimen político y el modelo económico.

2.3 Evaluar el tratamiento que se les da a los conflictos políticos, sociales y ambientales en función de la construcción de la paz.

2.4 Revisar el marco normativo y garantías para la manifestación pública, tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en desarrollo de la movilización y la protesta social.

2.5 Incentivar la participación de la sociedad en la construcción del poder ciudadano.

Los negociadores de paz del Gobierno y del ELN se reunieron con el ministro de Justicia, Néstor Osuna. - Foto: Mesa de Diálogos Gobierno Petro y ELN

3. Transformaciones para la paz.

Las transformaciones para la paz comprenderán:

3.1 Propuestas elaboradas por la sociedad y sustentadas en los resultados del punto 2 de esta agenda (democracia para la paz).

3.2 Políticas públicas tendientes a superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad.

3.3 Planes de desarrollo alternativos integrales en territorios urbanos y rurales, incluyendo los planes de vida y planes de etnodesarrollo, que constituyan opciones económicas, productivas y sustentables que beneficien a las comunidades.

3.4 Políticas, planes y programas que superen el histórico conflicto agrario, sobre el ordenamiento ambiental y territorial dirigidas a la recuperación sostenible y productiva de los territorios urbanos y rurales, la restauración y protección de la Casa Común.

3.5 Pactos sociales que consoliden los acuerdos y una pedagogía y comunicación hacia una cultura de paz.

3.6 El plan integral de transformaciones se articulará y armonizará con los planes nacionales de desarrollo.

4. Víctimas

El objetivo en este punto es el reconocimiento a todas las víctimas, sus afectaciones y sus derechos con base en:

4.1 La asunción de responsabilidades que emane de la verdad de todas y todos.

4.2 La memoria de la vida y luchas de todos los afectados por el conflicto.

4.3 La justicia.

4.4 La reparación integral colectiva y/o individual.

4.5 Las garantías de no repetición y no olvido.

4.6 Asumir el ambiente como víctima.

El conjunto de estos componentes hace posible el reconocimiento y asunción de responsabilidad a la luz del Derecho Internacional, para lograr la reconciliación en la sociedad, teniendo en cuenta la especial relevancia de las recomendaciones que surjan de esta.

Las delegaciones de paz del Gobierno Petro y del ELN, adelantan negociaciones en México. - Foto: Oficina del Alto Comisionado de Paz

5. Fin del conflicto armado

5.1 El reconocimiento político y jurídico del ELN hecho por el Gobierno como organización político militar rebelde.

5.2 Resolver la situación jurídica del ELN y sus integrantes, incluidos los procesados y condenados.

5.3 Condiciones y garantías para la seguridad y el ejercicio de la política del ELN.

5.4 Erradicar toda forma de paramilitarismo para que no se repita.

5.5 Dinámicas y acciones humanitarias.

5.6 Cese del fuego y hostilidades de carácter bilateral hacia la generación de condiciones para la superación del conflicto armado.

5.7 En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN, en sincronía con la estrategia para superar la violencia y neutralizar el armamentismo y el belicismo.

5.8 Ajustes institucionales y procedimentales requeridos por ambas partes para la implementación de este punto.

Paradójicamente, el jefe del ELN, Antonio García, es el mayor crítico de la paz total del Gobierno Petro. A diario lanza pullas y pide que no los metan a todos en “el mismo canasto”. - Foto: ap

6. Plan General de Ejecución de los acuerdos entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

6.1 Este Plan General de Ejecución se construirá con los planes específicos de cada punto de la agenda y contará con un programa y cronograma para su implementación.

6.2 El Plan General de Ejecución de acuerdos incluirá mecanismos de control, seguimiento, verificación y ajustes que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el Gobierno nacional y el ELN.

6.3 Este plan contemplará las siguientes dimensiones: jurídica, política, social, económica, ambiental y diplomática.

6.4 El Plan y los acuerdos que contiene serán objeto de validación democrática por medio de la participación de la sociedad en el proceso de paz, de principio a fin.

6.5 Los acuerdos parciales se implementarán según su carácter en el corto, mediano o largo plazo.