Polo Polo a Roy Barreras: “Siga escribiendo poemas que son menos peores que sus mensajes en Twitter”

El congresista Miguel Polo Polo sacó de casillas a dos de los congresistas más cercanos a Gustavo Petro: Roy Barreras, presidente del Senado, y David Racero, presidente de la Cámara.

A ambos les molestó la forma, el estilo y las palabras que utilizó el representante de las negritudes para cuestionar el nuevo anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre la suspensión de los contratos de exploración de gas en Colombia. Recordemos que el joven costeño llamó guerrillero al presidente, delincuentes a algunos integrantes del gabinete y hasta convocó a la ciudadanía a un paro nacional.

Racero y Barreras se pronunciaron en sus redes sociales. El primero dijo que las palabras de Polo Polo motivaban una investigación en la Comisión de Ética del Congreso. El segundo, aseguró que “una cosa es el legítimo derecho a la oposición y otra incitar al delito, a la sedición, calumniar impunemente haciendo daño a las instituciones. Pediré a la honorable Corte Suprema que determine si estas afirmaciones del señor configuran o no un delito que merezca reproche penal”.

David Racero dijo que la Comisión de Ética del Congreso debería analizar los mensajes del congresista. - Foto: SEMANA

Polo Polo, con su estilo propio, no se quedó callado y le respondió al presidente del Senado. “No se equivoque, acá el delincuente es quien se robó Caprecom y la Esap, no yo. Los de derecha no quemamos policías, ni reventamos TransMilenio y empresas; los violentos son ustedes, los de izquierda. No le tengo miedo a sus amenazas. Y más bien busque qué es seducción. ¡Ignorante!”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

En otro mensaje, Polo Polo agregó que “quizás el respaldo ciego que usted profesa por quien sí optó por el camino de las armas para pretender truncar el funcionamiento del orden jurídico del país, lo hace ver esa conducta en otros. Siga escribiendo poemas que son menos peores que sus mensajes en Twitter”. Cabe resaltar que Roy Barreras es magister en Literatura.

Si Barreras y Racero cumplen lo que escribieron en sus redes sociales, Miguel Polo Polo tendría que responder ante la Corte Suprema y la Comisión de Ética del Congreso por sus señalamientos contra el Gobierno, un chicharrón jurídico más para su vida política. Recordemos que el joven representante ha tenido que luchar judicialmente ante el Consejo de Estado para sostener su curul en la Cámara.

Este jueves, 19 de marzo, Polo Polo dijo textualmente: “Me niego a creer que este guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirán al país y nosotros solo quejándonos en las redes. Llegó la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación, hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este Gobierno”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

El presidente del Senado, Roy Barreras, ha dicho públicamente que Miguel Polo Polo representa a la extrema derecha. - Foto: instagram roybarreras

“¡Tiene que haber un paro nacional!”, anunció. “Todas las empresas minero-energéticas y sus empleados a las calles contra la ministra de Minas, Irene Vélez; todos los taxistas y mototaxistas a las calles por el costo de la gasolina, los camioneros ya saben. Es una aberración el costo de los peajes. ¡No nos joderán!”, agregó.

Aunque no anticipó las fechas de las movilizaciones que, según él, se organizarán, dijo a sus seguidores que estén “pendientes porque convocaremos la marcha más berraca que este país haya visto. O el guerrillero y su gabinete de corruptos y delincuentes se aquietan o nosotros los colombianos los aquietamos”.