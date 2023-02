Polo Polo le reclama a la UNP por un chaleco antibalas: “Les importa un bledo la seguridad de la oposición”

Cómo es posible q este señor, ex guerrillero del M-19, sea el nuevo director de UNP. Entidad q se encarga de la seguridad de líderes sociales, periodistas, víctimas y políticos. Este ex guerrillero no es garantía para la oposición. Además es ingeniero químico. No tiene el perfil pic.twitter.com/aQK1OH0wwy