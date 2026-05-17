¿Por qué Paloma Valencia pasó de decir que apoyaría a Abelardo de la Espriella, en una eventual segunda vuelta, a atacarlo?

En dos semanas, domingo 31 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Por ahora, según las encuestas, ese día no habrá un ganador y el 21 de junio, fecha en la que se hará la segunda vuelta, dos de los aspirantes presidenciales tendrán que medirse nuevamente.

Abelardo de la Espriella dobla a Paloma Valencia en intención de voto y derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

La más reciente medición de AtlasIntel para SEMANA muestra que serían Iván Cepeda (37,6 %), y Abelardo de la Espriella (32,9 %), quienes estarán en esa segunda vuelta, mientras que Paloma Valencia quedaría por fuera de la contienda al quedar ubicada en el tercer lugar (16,7 %).

Aunque dos semanas parezca poco tiempo, la realidad es que en política puede ser bastante y lo que está pasando podría terminar incidiendo en el resultado de los comicios del último domingo del mes de mayo.

Por ejemplo, se ha evidenciado que Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, pasó de expresar un eventual apoyo a Abelardo de la Espriella a atacarlo.

No es clara la razón por la que la aspirante presidencial cambió de estrategia, pero sus declaraciones dan muestra de ese giro de 180 grados. Hace un par de semanas, Valencia aseguraba que si de la Espriella pasaba a segunda vuelta ella lo apoyaría sin problema alguno.

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

En varias entrevistas quedó registrado que Valencia apoyaría a De la Espriella si él pasaba a la segunda vuelta. Uno de los ejemplos fue en una charla que tuvo con BLU Radio, donde contestó: “Yo sí, porque es que para mí el tema de Cepeda es un tema que habla de la supervivencia misma de la democracia”.

En dicha entrevista aseguró que lo importante para ella era que Iván Cepeda no ganara en la segunda vuelta presidencial y que por esa razón, estaría dispuesta a dicho apoyo político.

Paloma Valencia: pasó de decir que votaría por Abelardo de la Espriella en segunda vuelta a manifestar que no “carga maletas”

Y aunque ella siempre ha dicho que será quien pase a la segunda vuelta, se mostró dispuesta a tener una unión con el sector de Abelardo. No obstante, desde hace unas semanas todo cambió y la estrategia se convirtió en atacar a Abelardo.

Todo quedó en evidencia cuando Valencia no respondió, en un evidente cambio, sobre un posible apoyo al candidato presidencial. Eso ocurrió en una entrevista de Valencia con la periodista Vicky Dávila donde la candidata no respondió a la pregunta de un eventual apoyo y lanzó una respuesta que generó un debate en redes: “Yo no cargo maletas porque a mí me da mucho cansancio”.

A partir de ese momento Valencia ha lanzado varios ataques contra el candidato presidencial y quedó claro que hay una distancia entre las campañas presidenciales.

En una reciente declaración, Valencia, sin mencionar a Abelardo de la Espriella, dijo que “el ELN, las FARC y el Clan del Golfo van a saber lo que es la mano dura de la mujer colombiana. Que vayan buscando escondedero porque yo no necesito chaleco antibalas ni la urna de cristal que usan los cobardes”, dijo en el departamento de Santander.

La división que Paloma Valencia está generando en la derecha es tan evidente que la candidata ha comparado a Abelardo de la Espriella con Iván Cepeda, a pesar de que tienen una postura ideológica totalmente opuesta.

“Las encuestas lo que muestran, muy a tu pesar, es que estamos empatados. Muestran que nuestra campaña es la única capaz de ganarle a Cepeda en segunda vuelta”.

Agregó: “El de las jugarretas eres tú querido Abelardo, que criticas a Cepeda por no ir a debates, pero tú tampoco vas. Después de verte en el debate de infraestructura, lo entiendo. Debates sin tiempos, ni moderadores, no son debates por definición”, finalizó.

A pesar de que el expresidente Álvaro Uribe ha intentado evitar este tipo de enfrentamientos políticos, al conocer perfectamente que es inevitable una unión en segunda vuelta, Valencia cambió de estrategia y se fue de frente contra Abelardo lo que podría, incluso, generar una división en el Centro Democrático donde los respaldos se dividen entre los dos candidatos de la derecha.

En esta estrategia también está Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencia de Valencia, quien había mantenido una actitud neutral en la contienda y también pasó a los ataques contra Abelardo.

“Abelardo tiene tiempo después del 31 de mayo”, dijo Oviedo al responder una noticia de BLU Radio el pasado 16 de mayo.

En desarrollo...