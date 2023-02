¿Por qué Roy Barreras no apareció en la foto de la reunión de Petro con los líderes de los partidos? Esta es la explicación

De manera extraordinaria, en medio de la resistencia que ha generado la reforma a la salud, el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió este lunes con los presidentes de los partidos políticos de su coalición y abrió la puerta para que se hagan modificaciones en el texto de la iniciativa.

El mandatario colombiano en una declaración que dio en la Casa de Nariño afirmó que el objetivo que tiene su Gobierno es el de trabajar por medio de consensos y discusiones por medio de un pacto social frente a las reformas sociales de su administración.

“Hemos acordado que los presidentes de los partidos traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados, en la democracia la diversidad es vital y la búsqueda en medio de la diversidad y consensos ha sido un principio del Gobierno”, sostuvo Petro.

Más allá de lo acordado sobre la reforma a la salud, que representaría un avance para la iniciativa aunque implica que el Gobierno tuvo que empezar a ceder, el encuentro resulta significativo, pues pocas veces el jefe de Estado se había reunido en pleno con los presidentes de todos los partidos de la coalición de Gobierno.

No obstante, un hecho que llamó la atención es que en la reunión estuvo ausente el presidente de la Cámara, David Racero, pero no el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien ha sido el principal operador político de Petro en el Legislativo.

La ausencia de Barreras generó especulaciones, especialmente tras los últimos choques que ha tenido él tanto con miembros del Pacto Histórico como con ministro del gabinete de Petro.

No obstante, fue el propio presidente del Congreso el que se encargó de despejar las dudas y aseguró que, por recomendación médica, se tuvo que tomar cinco días de reposo.

No se puede olvidar que el senador del Pacto Histórico se encuentra combatiendo un cáncer digestivo sobre el cual ha recibido tratamiento en los últimos meses.

De hecho, la semana pasada compartió una noticia alentadora para su salud: estaría a punto de eliminar ese tumor maligno.

“He compartido con ustedes como es mi deber ‘las malas noticias’ del cáncer, hoy les comparto las buenas noticias. Gracias a la radioterapia y quimioterapia y al cuidado de los médicos, ¡el tumor ha disminuido en un 90%! Día de felicidad este en que nos estamos deshaciendo del mal”, aseguró Barreras.

Barreras enfrenta un cáncer en el tracto digestivo desde hace varios meses, que fue descubierto durante un chequeo de rutina.

“Este pequeño cáncer de colon, en la parte digestiva baja, tiene cura si uno es juicioso (...). A las familias colombianas, a mi familia, les comparto dos cosas que son útiles: siempre es bueno hacerse chequeos de rutina; gracias a ese chequeo yo he cogido esto en una etapa temprana. La otra cosa es que el cáncer es curable; si tienen un familiar que esté pasando por estas circunstancias, tranquilos, hay tratamiento hoy en día”, dijo en su momento el senador.

En entrevista con SEMANA, Barreras dio detalles de cómo ha llevado ese proceso. Contó que a las 5:30 a. m. se dirige a la Fundación Santa Fe de Bogotá a hacerse las radioterapias o quimioterapias para a las 8 a. m. ya estar en el Congreso cumpliendo sus funciones legislativas.

“Mientras el cuerpo me lo permita, cumpliré mi deber y no porque sea valiente. Le confieso a SEMANA: le tengo mucho miedo al dolor. Los médicos solemos ser cobardes frente al dolor. En cambio, la agenda legislativa me da ánimo para poder seguir adelante”, afirmó Barreras en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA.