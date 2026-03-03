Política

Por un canal de difusión poco conocido, Gustavo Petro dio una orden a la Policía a pocos días de las elecciones del 8 de marzo

En esa fecha el país vivirá una nueva jornada electoral.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 2:55 p. m.
A través de un canal de difusión poco usual en el presidente Gustavo Petro, renovó una orden a la Policía de cara a la jornada electoral del 8 de marzo.
Para los usuarios de la plataforma digital X, no pasó desapercibido un mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, a pocos días de las elecciones del 8 de marzo.

En esa fecha, los colombianos saldrán a las urnas para definir el futuro del nuevo Congreso de la República y sobre las consultas presidenciales.

Sin embargo, este martes 3 de marzo, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta personal de X y también a través de una plataforma de divulgación de información que tiene el jefe de Estado que no es tan conocida; se trata de un canal de WhatsApp.

Desde allí, el presidente de la República, Gustavo Petro, renovó una orden a las autoridades: “Orden a toda la Policía del país: capturar a los compradores de votos. No más crímenes en la política”.

Este mismo martes, el jefe de Estado se pronunció por la captura de uno de los escoltas del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

Fue sorprendido por las autoridades, al parecer transportando $145 millones de pesos.

“La Policía Nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio”, dijo Gustavo Petro.

Pantallazo al mensaje que publicó Gustavo Petro en su canal de difusión de WhatsApp.
Pantallazo al mensaje que publicó Gustavo Petro en su canal de difusión de WhatsApp. Foto: Pantallazo al mensaje que publicó Gustavo Petro en su canal de difusión de WhatsApp.

Y añadió: “La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”.

A su turno, el director de la Policía, el general William Rincón, dio más detalles de la captura: “¡Policía frustra presunta compra de votos! En la vía Distracción–Cuestecitas (La Guajira), la @PoliciaColombia incautó $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos”.

Gustavo Petro reaccionó a la captura de uno de los escoltas del secretario general de la Cámara: “La Policía tiene la orden”

“El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”, reiteró el oficial.

Concluyó: “En el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes. La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia del proceso electoral y continuará desplegando todas sus capacidades institucionales para garantizar elecciones libres, seguras y en plena legalidad”.

