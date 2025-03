Precandidato presidencial Andrés Guerra advierte que Petro quiere darle una estocada a Uribe utilizando a Mancuso: “Es una estrategia calculada para el 2026”

A juicio de Guerra, “todo está debidamente preparado y calculado por los señores Gustavo Petro y Salvatore Mancuso para darle la estocada en el momento justo contra el hombre que lidera la oposición hoy en Colombia: Álvaro Uribe Vélez. Casi me acaban cuando hablé en SEMANA hace un año y lo advertí, pero no soy adivino, tengo sombrero y no turbante, pero soy sensato. Hoy se demuestra que la llegada de Mancuso como testigo al proceso de Álvaro Uribe, la estrategia está calculada y avanza”.