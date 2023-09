Preocupante: grupos armados no están dejando entrar a las organizaciones humanitarias a regiones del país; esta es la radiografía

J.L.B.: Ha habido algunos hechos relacionados con el conflicto armado, ha habido otros de conflictividad social, pero sobre todo, son hechos relacionados con la situación que ocurre en zonas bajo influencia de los grupos armados y ahí son diferentes los incidentes que se presentan: pueden ser limitaciones de no dejar entrar durante varias semanas a una zona, eso ha pasado, condicionar la entrada o condicionar el tipo de acciones que se pueden hacer y el tipo de acciones que no se pueden de hacer, o retenciones durante varias horas del personal humanitario, o condicionar qué tipo de vehículo puede entrar en una zona y cuáles no. Todo eso nos ha llevado a suspender algunas de las operaciones

J.L.B.: Estas limitaciones que estamos teniendo en el acceso, no vienen solo de un grupo, si usted me pregunta a qué grupo se le atribuye esta situación, nosotros no tenemos una valoración, porque nuestra función no es señalar, apuntar con el dedo a un grupo específico, nosotros no hacemos eso precisamente por nuestra neutralidad, lo que sí demandamos a todos los grupos es que respeten la acción humanitaria.