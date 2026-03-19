Presentan demanda contra congresista electa en la curul de paz del Catatumbo, en Norte de Santander

A pesar de que Tatiana Gaona Pinzón fue elegida como representante de la curul de paz del Catatumbo, en Norte de Santander, el pasado 8 de marzo, sus competidores reclaman que habría presuntas irregularidades en ese proceso, por lo que presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya reconoció a Gaona elegida en esa contienda, por lo que el caso podría quedar en manos del Consejo de Estado.

Según argumentan Gloria Helena Díaz, John Jairo Prada, Liliana Zarela y Albeiro Carreño, en un documento enviado a la comisión escrutadora municipal de Hacarí, Norte de Santander, Carreño, como apoderado de la Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza Las Mercedes, que respaldaban al candidato Wladimir Gómez Becerra, presentaron la reclamación electoral fundamentando los supuestos delitos de constreñimiento al elector.

En los hechos narrados mencionan que durante la jornada del 8 de marzo en el municipio de Hacarí se habría evidenciado un “comportamiento electoral atípico y estadísticamente irregular”.

La curul fue disputada en la región del Catatumbo.

Según dicen, Gaona habría obtenido casi la totalidad de los votos en varios puestos y mesas del municipio, por lo que consideran que se trata de un hecho “desproporcionado” frente al comportamiento electoral histórico en esa región, por lo que piden a las autoridades electorales investigar lo sucedido.

Por ejemplo, señalan que en el puesto de Maracaibo en la mesa 001 hubo 239 votantes registrados según los formularios E-14, de los cuales 138 votos fueron para la candidata. En la mesa 002 de ese mismo municipio hubo 186 votantes registrados, de los cuales 108 votaron por Gaona. Y en el puesto 001 de Buenos Aires los votantes registrados fueron 254, mientras que Gaona obtuvo 150 votos.

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“Se observa que la candidata Tatiana Judith Gaona Pinzón obtuvo más de la mitad de los votos posibles en los puestos de votación relacionados en la presente reclamación, concentrando una votación ampliamente mayoritaria frente a las demás opciones políticas. Esta circunstancia resulta estadísticamente atípica y electoralmente anómala, particularmente en un sistema democrático caracterizado por el pluralismo político y la libre competencia electoral”, reclamaron desde la otra campaña.

Reclaman supuestas intimidaciones en la región.

Por eso, piden a la comisión escrutadora municipal que pueda dejar constancia de la reclamación dentro del escrutinio, que se puedan verificar los resultados de las mesas implicadas y remitir las actuaciones pertinentes a la Fiscalía.

Asimismo, se presentó como una prueba documental una declaración emanada de terceros, bajo la gravedad de juramento, en la que declaran haber sido testigos y víctimas de un presunto constreñimiento por parte de “organizaciones delincuenciales y organizaciones criminales que operan en el territorio”.

“Fuimos testigos directos de cómo se impidió arbitrariamente el ingreso de testigos electorales a los recintos de votación en las mesas de los municipios”, aseguraron.