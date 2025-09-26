Suscribirse

Medellín

Presidente de la Corte Suprema de Justicia: “La independencia de los jueces no es un privilegio, es una garantía de la sociedad”

El magistrado Octavio Augusto Tejeiro se pronunció así en el Congreso de Fenalco en Medellín. Esto dijo.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 5:06 p. m.
Magistrado Octavio Augusto Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado Octavio Augusto Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia. | Foto: Semana

Este viernes, aterrizaron en el Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Medellín los presidentes de Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro.

Contexto: Presidente de la Corte Suprema reconoció que la justicia atraviesa un momento difícil: “Está asediada”

Este último hizo un llamado a respetar la independencia judicial y la alternancia del poder, como bastiones de la democracia.

“En este momento cerca de 5.500 millones de habitantes viven fuera de las democracias y en las autocracias cerca de 3.500 millones, pero la tendencia en el mundo amenaza fuertemente a las democracias”, comenzó diciendo el magistrado Tejeiro.

“Hay varios caminos de amenaza a la democracia: empecemos por uno, la libertad y con ella la igualdad, pero cuando hablamos de libertad también se habla, y es elemento esencial nuestro, hablar de la libertad de empresa, de la libertad para el ejercicio de la iniciativa privada, para que ustedes hagan lo que hacen, el bien del país”, señaló ante los comerciantes el jurista.

Octavio Augusto Tejeiro
Octavio Augusto Tejeiro l Presidente de La Corte Suprema de Justicia Abril 9 del 2025 Foto: Helen Ramírez - SEMANA | Foto: Helen Ramírez

El magistrado Tejeiro, además, manifestó que “la independencia de los jueces es un elemento esencial, esa opción de que los jueces puedan decidir únicamente con apego en la ley, en la Constitución, en el ordenamiento jurídico, y sin miras en ninguna otra injerencia extraña, en ninguna otra imposibilidad de criterios, es una garantía para todas y para todos los ciudadanos de una sociedad”.

También apuntó a que esta no es la primera vez que llaman la atención sobre la defensa de este valor democrático.

“Lo hemos venido sosteniendo con insistencia: la independencia de los jueces no es un privilegio que ellos tienen, es una garantía de la sociedad, de los ciudadanos y de la democracia”, sostuvo.

Mientras haya jueces independientes, la democracia pervive y las libertades pueden sobrevivir con tranquilidad y ejercerse tranquilamente”, señaló.

También destacó el rol de los jueces en un sistema democrático. “Los jueces, así, en un esquema de independencia, son los grandes protectores de los derechos de los ciudadanos, de los empresarios, de los comerciantes, de los empleados, de todos”.

Pero no fue su único llamado. También levantó la voz para que los jueces sean protegidos.

“Esos jueces también requieren protección, requieren abrigo, requieren apoyo, que los arropen, que les demuestren confianza y esperanza, ellos son confianza y esperanza para una sociedad democrática”, dijo.

Tejeiro, oriundo de Villavicencio, con más de 35 años de experiencia en la rama Judicial, especialista en Derecho Procesal Civil y máster en Argumentación Jurídica, llamó también a defender la alternancia del poder.

“Otro de los elementos esenciales de la democracia es la alternancia en el ejercicio del poder, la democracia no se puede concebir si una persona o un grupo de personas mantiene siempre el poder, el poder debe alternarse, y para alternarse existen las elecciones, y estas deben producirse periódicamente y dentro de unos calendarios señalados en un esquema democrático”, dijo.

“Cualquier atentado a esos diseños temporarios en el ejercicio de las elecciones es un atentado a la democracia”, destacó.

“En un país democrático no podemos permitir que no haya elecciones ni que las elecciones cambien de tiempo, tienen un tiempo para ello y en ese tiempo deben practicarse”, señaló.

Por último, llamó a la defensa del poder “expresar opiniones distintas, la posibilidad del pluripartidismo, de la oposición, de otras posturas, de otras miradas”.

Todos tenemos derecho a opinar distinto, de lo que no tenemos derecho es a arrasar con nuestra opinión con la opinión ajena, a atacar, acallar, a agredir a quien ejerce su derecho en un criterio distinto o diverso", dijo.

El Congreso de Fenalco se realiza desde este jueves 25 de septiembre en Plaza Mayor, en Medellín, y termina este viernes, 26 de septiembre.

Contexto: Proponen recortar funciones al presidente en Colombia: los tres cambios que se impulsan

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Huracán Humberto se forma en el Atlántico y emiten alertas para zonas de la costa este de Estados Unidos

2. “Se lo dije al mundo”: Gustavo Petro desde Nueva York reveló su decisión final sobre la “reelección”

3. Trump advierte a Netanyahu y asegura que “no permitirá la anexión de Cisjordania” de parte de Israel

4. Primera decisión de América de Cali sobre Rodrigo Holgado, tras ser suspendido por la FIFA

5. Presidentes de altas cortes responden por denuncias de SEMANA sobre la fiscal Luz Adriana Camargo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte Suprema de Justicia

Noticias Destacadas

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)

“Se lo dije al mundo”: Gustavo Petro desde Nueva York reveló su decisión final sobre la “reelección”

Redacción Semana
•⁠ ⁠Presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro •⁠ ⁠Fiscal Luz Adriana Camarg •⁠ ⁠Presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez

Presidentes de altas cortes responden por denuncias de SEMANA sobre la fiscal Luz Adriana Camargo

Redacción Semana
Vicky Dávila y Álvaro Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe confirmó reunión con la precandidata presidencial Vicky Dávila: “Todo nuestro respeto”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.