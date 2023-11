Presidente del Congreso, Iván Name, está de acuerdo con Gustavo Petro y propone revisar las relaciones diplomáticas con Israel

El presidente del Congreso, Iván Name, fijó su postura sobre la polémica que se ha generado en el país por cuenta del llamado a consulta de la embajadora de Colombia en Israel y sorpresivamente está de acuerdo con el presidente Gustavo Petro.

Las relaciones diplomáticas con Israel no son las mejores por cuenta de la postura del presidente Petro ante los ataques terroristas de Hamás y por eso, se tomó la decisión de llamar a consultas a la embajadora Margarita Manjarrez.

Sobre ese particular Name, aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene razón y que se deben revisar las relaciones diplomáticas con Israel por las acciones que han tomado en la Franja de Gaza.