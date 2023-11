Presidente del Congreso pone en su sitio a las Farc de mordisco, los llama asesinos y les pide respeto por Humberto de la Calle

Lo que por ahora no ha hecho nadie en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo hizo el presidente del Congreso Iván Name que pidió a las disidencias de Farc respetar la institucionalidad del país y a los congresistas de Colombia.

Name tomó la vocería de todos los congresistas y rechazó las intimidaciones de los criminales de las Farc de Mordisco y señaló que esa organización es la muestra de hombres sin principios y de traficantes de la violencia que no los asiste ningún concepto ideológico.

“Nuestro Estado, la nación, nuestra sociedad y su expresión democrática que es el Parlamento, rechaza con firmeza, con energía y reitera que el Parlamento colombiano y sus columnas se mantienen inamovibles en defensa de la democracia, enfrentando los factores y los actores de una guerra que no tiene sentido sino para sus traficantes, que no tienen el nivel, que no tienen el argumento y que no tienen la forma de señalarnos, y menos a un hombre de la entereza y de la grandeza de Humberto de la Calle”.