Presidente del Senado arremetió contra Petro por declaraciones sobre la Ley de Financiamiento: “repetir una falsedad no la convierte en verdad”

“El presidente del Senado, Cepeda, no Cepeda el bueno, sino Efraín, decidió en una de las estrategias de oposición desfinanciar al gobierno y saboteó la Ley de Financiamiento el año pasado con otros de sus amigos y nos dejó un presupuesto desequilibrado”, señaló Petro.

Y siguió: “Nos dejó un presupuesto desequilibrado que, en lugar de poder financiar, nos ha tocado aplazar. No solamente es él responsable de estas cifras; la verdad también es que la mitad de la reforma tributaria se cayó, y precisamente el impuesto que iba a las grandes petroleras del paí s, por una sentencia judicial, y la verdad es que parte de los ingresos del año pasado se adelantaron para el 2023 para pagar la deuda que Duque dejó por casi 70 billones de pesos por subsidiar la gasolina a Ecopetrol”.

Ante estas declaraciones, Efraín Cepeda no se quedó callado y, mediante su cuenta de X, publicó una respuesta para el mandatario. “Señor Presidente Petro, repetir una falsedad no la convierte en verdad; su estrategia solo pretende desorientar a la ciudadanía. He insistido en que respete la autonomía del Congreso”.