Presidente Gustavo Petro arremete contra los medios de comunicación y los acusa de intentar construir un “Lawfare”

“Hoy América Latina es la región con mayor éxodo humano y con mayor violencia del mundo. El ‘lawfare’ debe cesar en toda América Latina con una amnistía general a los presos y sindicados políticos, el sistema interamericano de justicia debe ser fortalecido, y en Colombia no se debe establecer el llamado ‘lawfare’, que comenzó con el procurador fascista Ordóñez y que el Consejo de Estado y el tribunal administrativo de Cundinamarca derrotaron a tiempo, los magistrados Arenas, qepd, y el magistrado Dimaté, representan esa justicia que no se deja politizar”, argumentó.

“Este gobierno ha presentado una terna de mujeres decentes y capaces de acabar la impunidad. No hay razón alguna para no elegir entre ellas. Sé del terremoto que causa que la corte suprema tenga ante sí una terna de mujeres decentes. Saben ellos que no he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades ni en mi vida personal ni en mi vida política. El terremoto lo producen, y qué fuerte influencia tienen en los medios de comunicación, los que tienen algo que temer si aparece la verdad judicial: violadores de derechos humanos, genocidas, narcotraficantes y políticos corruptos”, manifestó el primer mandatario.