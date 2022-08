Presidente Gustavo Petro evoca a Bolívar frente a los generales y las tropas

Este sábado 20 de agosto se lleva a cabo en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, de Bogotá, la ceremonia de transmisión de Mando y Reconocimiento de la nueva cúpula militar.

Después de los actos protocolarios, el ofrecimiento de un minuto de silencio para homenajear a los uniformados caídos en el cumplimiento del deber y la posesión de Iván Velásquez como Ministro de Defensa, el presidente Gustavo Petro inició su discurso.

En medio de las palabras, el mandatario de los colombianos aprovechó el momento para exaltar y reconocer, una vez más, el trabajo que desempeñó Simón Bolívar en aras de alcanzar la reconstrucción de una nación.

La figura del libertador fue mencionada en varias ocasiones haciendo énfasis en la paz, una de las banderas del actual gobierno.

“Lo que alcanza la paz es la unión entre las fuerzas militares y el pueblo”, dijo Petro, recalcando la importancia de recuperar la confianza en la Policía, el Ejército y demás instituciones. “Tenemos que reconstruir esa unión, así como Bolívar lo hizo en discusión con Santander cuando sabía que no había otra forma de construir una república que derrotando a los españoles con un ejército popular”, añadió.

El jefe de Estado fue enfático al reiterar que en su cuatrienio propenderá para lograr esa unión entre todos los sectores de la sociedad, sin excepción alguna. Incluyendo campesinos, negros, indígenas y demás grupos que conforman la población étnica del país. “Yo quiero conducirlos a esas posibilidades. Abrazarnos como hermanos”, resaltó Petro.

Reconoció que una paz absoluta, Tal vez, es difícil, y nuevamente hizo distinción en Bolívar.

“Hay momentos en donde la paz no es posible, quizás a eso se enfrentó Bolívar. Quizás como guerrero fue el mejor. Quizás fue acumulando victoria tras victoria, batalla tras batallas conociendo a sus hombres y a las mujeres que había en ese ejército libertador. Quizás se sintió guerrero, pero desde las alturas, de lo que él llamaba la gloria, descubrió una inmensa soledad y tristeza. Y era que no se trataba de ganar simplemente las batallas, se trataba de construir una nación después de derrotar a su enemigo”, manifestó el mandatario.

El discurso de Gustavo Petro dejó en claro que “el pueblo manda y el pueblo ha mandado un cambio”, pues, dijo además que “Bolívar fue comprendiendo que quizás el mayor triunfo no era su última batalla militar. Su mayor triunfo era precisamente la construcción de una nación pacífica”.

El nombre del libertador se ha constituido en una importancia para la retórica de Gustavo Petro. Siempre lo menciona al igual que la espada de Bolívar. Un elemento, que para él, está cargada de mucho significado.

La guerrilla del M-19, que tuvo en sus filas a Petro, la robó en 1974 y la convirtió en parte de su discurso, en una especie de símbolo de libertad y revolución amparada en la sombra del libertador Simón Bolívar.

Es una obsesión, no solo para Petro, sino para los autoproclamados revolucionarios bolivarianos, como el fallecido mandatario de Venezuela Hugo Chávez. Para Petro es un símbolo de la lucha libertadora que hace más de 200 años emprendió Bolívar y que, a su juicio, no ha concluido. La prefiere desenvainada, porque así le da valor a las palabras del Libertador: “No envainaré jamás la espada mientras la libertad de mi pueblo no esté totalmente asegurada”, las mismas que dejó el M-19 en una nota, cuando la robaron.