Presidente Gustavo Petro llega a Buenaventura por situación de violencia en la región

Varias regiones del país viven una dura situación de violencia, por lo que el Gobierno ha tenido que tomar decisiones para lograr controlarla.

Una de esos lugares es el departamento del Valle del Cauca, donde el presidente Petro hace presencia para analizar la situación.

“Anuncio que en los próximos días nos desplazaremos hacia Buenaventura con parte del Gabinete de Ministros, para evaluar la situación y tomar las decisiones que mejoren la calidad de vida de todos. Este Gobierno busca y trabaja por la Seguridad Humana. Estaremos con ustedes, sin falta”, fueron las palabras del jefe de Estado respondiendo a Leonard Rentería, un líder social de Buenaventura quien, en su cuenta de Twitter, manifestó su angustia por la situación que en materia de seguridad enfrenta esta ciudad del Valle del Cauca y expresa su esperanza en el gobierno del cambio.

“He leído los mensajes que has compartido en estos últimos días en tu cuenta de Twitter contándonos, a las colombianas y colombianos, la grave situación de violencia que está padeciendo tu tierra, ese bello puerto de Buenaventura abandonado por décadas por el Estado colombiano”, agregó el mandatario en su misiva.

Buenaventura bajo fuego

Y es que en los últimos días se han presentado fuertes choques entre bandas delincuenciales en plenas calles de la ciudad con miembros de la fuerza pública.

Una fuente le dijo a SEMANA que los últimos combates urbanos registrados iniciaron cuando los uniformados intentaron detener un cruce de disparos entre dos bandas delincuenciales. Las estructuras cruzaron disparos durante dos horas en los barrios San Francisco y Juan XXIII hasta que intervino la fuerza pública.

Esta misma fuente aseguró que por ahora no tiene conocimiento sobre personas heridas o muertas en medio de estos enfrentamientos que tienen como epicentro la Comuna 7. Lo cierto es que los habitantes del sector donde se da este combate entre delincuentes y uniformados están confinados por temor a resultar heridos o muertos.

En videos compartidos en redes sociales sobre la situación en el distrito portuario se ve que el miedo vació las calles y que decenas de uniformados arribaron hasta el lugar de confrontación para hacerles frente a los delincuentes.

Respecto a estos enfrentamientos que tienen a Buenaventura bajo fuego, el expresidente Álvaro Uribe se refirió en su cuenta de Twitter: “Comunidad informa: ‘En Buenaventura atacan a la fuerza pública, se oyen disparos’”.

Recientemente, ante los hechos de violencia que vienen azotando al Valle del Cauca, como lo son las masacres y desmembramientos de personas, la gobernadora Clara Luz Roldán le pidió al Gobierno nacional adelantar un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público.

“Solicito al señor @MinDefensa y @MinInterior, y a nuestra Fuerza Pública @PoliciaColombia @Col_Ejercito, convocar consejo de seguridad por la vida en nuestro departamento, ante recientes homicidios en el Valle”, puntualizó la funcionaria en su cuenta de Twitter. La iniciativa de la mandataria ha sido apoyada por varios alcaldes del departamento.

“Presidente, por amor a Dios, le suplicamos nos ayude, no queremos seguir viviendo esto. Estamos cansados de contar muertos y vivir esto, la gente no soporta más. No tenemos alcalde para nada”, escribió el líder social bonaverense, Leonard Rentería. A la voz de Rentería se sumó la de la excónsul de Colombia en Washington Libia Mosquera: “No paran las fuertes balaceras en nuestra Buenaventura. La zozobra, el miedo, la angustia son latentes en nuestra gente, hacemos un llamado urgente al señor presidente, urge su presencia y la de sus ministros”, señalaba.