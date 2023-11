Presidente Gustavo Petro, pese a los escándalos y una desaprobación histórica, espera que el próximo gobierno sea “progresista”

En medio de una mala hora por la que está atravesando el Gobierno nacional del Pacto Histórico, por un fuerte incremento que se ha registrado en la desaprobación del presidente Gustavo Petro llegando a niveles históricos y los constantes y agudos escándalos los cuales ha revelado SEMANA, el mandatario colombiano realizó una particular declaración.

“Vamos a entrar a licitar la primera, más o menos, ¿en qué mes? Primer trimestre del año entrante, la concesión ferroviaria de Dorada-Chiriguaná, que es el eje central económico del país, esto es diferente a Copico, porque aquel es el eje de un comercio mundial por Chocó, y este es el eje central de nuestra economía, hay que desarrollarlo, porque si no, ¿para qué estamos aquí?”, sostuvo Petro.

Y agregó en su extensa intervención: Pero entonces, lo férreo, lo aéreo, lo fluvial, porque, y eso, ojalá lo pueda, ya nosotros aprendimos en Bogotá que uno tiene que dejar los contratos con acta de inicio, en Bogotá cuando no llegamos al acta de inicio nos acabaron todos los contratos, eran los tranvías en Bogotá, en modo férreo en Bogotá, y el metro pues ni hablemos, en donde logramos el acta de inicio que fue el cable de Ciudad Bolívar, no pudieron devolver la obra, quisieron, pero no pudieron”.