Presidente Gustavo Petro propuso retomar la idea de la Gran Colombia a través de un voto constituyente. Esto dijo

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó este sábado, 10 de enero, un nuevo mensaje en su cuenta de X, donde se refirió de nuevo a la Gran Colombia y lanzó propuesta para su reconstrucción.
“Está es la Gran Colombia, era la idea de Bolívar y propongo por voto constituyente de la población, que la reconstruyamos como una confederación de Naciones autónomas”, escribió Petro en X, tras mostrar un mapa de Suramérica.
“Tendríamos unas políticas comunes en las materias que proponga el pueblo. Indudablemente la política comercial hacia la industrialización y ser lo que es geográficamente un centro del mundo y de Latinoamérica”, indicó.
Aseguró que este puede ser un centro de energías limpias, del saber,, de infraestructura, de alta tecnología, de movilidad y de comunicación. “Sobre esas habría un parlamento grancolombiano, un tribunal de justicia y un consejo de gobierno, como en la Unión Europea o en los EE.UU. federales”, señaló.
“Una potencial del turismo y de la conectividad del mundo”, concluyó el mandatario colombiano.
