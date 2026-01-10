Política

Presidente Gustavo Petro propuso retomar la idea de la Gran Colombia a través de un voto constituyente. Esto dijo

El jefe de Estado publicó un mensaje en su cuenta de X, en donde retomó la idea de reconstruir la Gran Colombia.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 9:27 p. m.
El presidente Gustavo Petro propuso conformar una confederación de países autónomos.
El presidente Gustavo Petro propuso conformar una confederación de países autónomos. Foto: Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó este sábado, 10 de enero, un nuevo mensaje en su cuenta de X, donde se refirió de nuevo a la Gran Colombia y lanzó propuesta para su reconstrucción.

“Está es la Gran Colombia, era la idea de Bolívar y propongo por voto constituyente de la población, que la reconstruyamos como una confederación de Naciones autónomas”, escribió Petro en X, tras mostrar un mapa de Suramérica.

Exclusivo: Gobierno Petro ordena traslado de peligrosos cabecillas de bandas criminales a Barranquilla

“Tendríamos unas políticas comunes en las materias que proponga el pueblo. Indudablemente la política comercial hacia la industrialización y ser lo que es geográficamente un centro del mundo y de Latinoamérica”, indicó.

Aseguró que este puede ser un centro de energías limpias, del saber,, de infraestructura, de alta tecnología, de movilidad y de comunicación. “Sobre esas habría un parlamento grancolombiano, un tribunal de justicia y un consejo de gobierno, como en la Unión Europea o en los EE.UU. federales”, señaló.

“Una potencial del turismo y de la conectividad del mundo”, concluyó el mandatario colombiano.

En desarrollo...

