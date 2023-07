Presidente Gustavo Petro realizó su habitual consejo de ministros en la Casa de Nariño: agenda legislativa, tema clave

Estas fueron las polémicas frases del discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso

Sin embargo, sus palabras, que fueron improvisadas ya que no llevó un discurso escrito, estuvieron cargadas de fuertes mensajes a la oposición, al Congreso, a los mercados y a sus antecesores.

Estas son las frases que generaron polémica:

2. “Hemos vencido la inflación, no hay que cantar victoria. No era culpa de Duque”.

5. “No cumplimos el acuerdo de paz y si no cumplimos el acuerdo de paz, el mensaje que se le entrega a la sociedad rural de Colombia es que el camino es la violencia”.

7. “Nosotros dijimos en campaña: ‘queremos construir de Colombia una potencia mundial’, no es un slogan, es un concepto. Creemos que Colombia puede ser potencia y lo puede ser, alrededor, de volver la vida un eje de la lucha política y social”.

9. “En transición energética tenemos unos datos, se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente”.

10. “Al Congreso le digo, la demanda del petróleo y el carbón va a caer permanentemente en los próximos años, y ya cayó este año, y no es por capricho de Petro, es por la realidad del mundo, no es Petro, es el mundo”.

12. “En todo el gobierno anterior se transfirieron 13.000 hectáreas. Santos, pues no alcanzó. En nuestro Gobierno van 30.000 hectáreas en un año. Si me gustara congraciarme comparándome con Duque es fácil, pero no vale la pena”.