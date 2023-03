Presidente Petro anunció que derogará artículos y resoluciones para “limpiar el camino” de la implementación de los Acuerdos de Paz

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que tomará medidas drásticas para, según él, limpiar el camino de la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc, al advertir que derogará artículos y resoluciones para agilizar ese proceso.

En medio de una agenda de trabajo que adelantó en Mesetas, donde visitó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr), atendiendo las amenazas que lanzaron disidencias a los firmantes del acuerdo, reveló que nombrará a un funcionario para que se dedique a la implantación de los acuerdos.

“Vamos a transformar el gabinete —lo dijimos en un Consejo de Ministros— en un gabinete de paz. El lunes, los funcionarios aquí presentes me van a presentar los caminos para volver rápidos los procesos y las decisiones”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro en Mesetas - Foto: Presidencia

Y agregó el jefe de Estado: “Hay que derogar resoluciones, hay que derogar artículos de muchas resoluciones; hay que lograr un camino limpio y expedito para que el Acuerdo de Paz (con las Farc) se pueda cumplir en su dimensión social y global y en su dimensión individual para los excombatientes y firmantes de la paz”.

El presidente de la República, @petrogustavo, asistió hoy a la instalación del Puesto de Mando Unificado por la Vida, en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, La Guajira, (Mariana Páez), en la vereda Buena Vista del municipio de Mesetas, Meta. pic.twitter.com/eXAQGTiyBJ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 30, 2023

“Si abrimos las puertas de la paz, no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos —que no se confundan—. Es porque queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos de acá y muertos de allá; queremos que ese camino se cierre, pero no por cobardía, sino porque creemos firmemente en que este país puede tener una segunda oportunidad”, subrayó Petro.

Mural pintado en el Etcr Mariana Páez, en Mesetas, Meta. - Foto: Tomada de redes sociales

De acuerdo con el Gobierno nacional, el jefe de Estado entabló un diálogo directo con representantes de las familias de los excombatientes que habitan en Mesetas, “con el fin de llevar respuestas que permitan garantizar la seguridad, protección y prevención de la estigmatización de los firmantes del Acuerdo de Paz”.

Presidente Gustavo Petro y el exmandatario Juan Manuel Santos - Foto: Getty Images y foto Presidencia

La situación en el ETCR Mariana Páez es crítica. El Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) dio a conocer que en las últimas horas los firmantes del acuerdo trasladaron a otro lugar todo el ganado que tienen.

Mesetas

“Ya salió COAGRANCC con su ganado, pero con la frente en alto. Desarmaron su corral y salieron dejando atrás 6 años de insistencia por consolidar su iniciativa productiva. El ganado marchó desde la vereda El Turpial, donde se encontraba el proyecto, hasta Jardín de Peñas. De allí, se trasladó en camiones hasta Mesetas, a una finca de arriendo”, dijo el CNR.

Asimismo, el CNR aclaró que “dicho lugar solo fue la alternativa inmediata, gestionada por el mismo colectivo, al cumplirse el plazo para vaciar la finca. Insistimos en la celeridad de la institucionalidad para otorgarle tierra a la cooperativa, víctima directa del desplazamiento forzado”.

Rodrigo Londoño Timochenko en la Casa de Nariño - Foto: Dapre

La compleja situación en el ETCR Mariana Páez de Mesetas, Meta, ha provocado que el máximo líder de las desmovilizadas Farc, Rodrigo Londoño, sea cada vez más duro con el Gobierno Petro. Y ahora, específicamente, con el comisionado de paz, Danilo Rueda.

El alto funcionario encendió una fuerte indignación al decir que decenas de excombatientes, que estaban en este ETCR, habían decidido abandonar el lugar.

Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, quien fuera el último jefe del secretariado de las Farc y hoy el máximo dirigente del Partido Comunes, pidió perdón por los secuestros. - Foto: Comisión de la Verdad.

La realidad, a juicio de Londoño, es que no “fue una decisión deliberada”, sino un proceso fruto de las graves amenazas que viven los firmantes de la paz en esos territorios. Para él, estas son personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado.

El alto comisionado había hablado de ello en un video que colgó en las redes sociales y que luego borró, pero que Londoño republicó en su cuenta personal.

Danilo Rueda Alto comisionado para la paz - Foto: Mauricio Romero-Presidencia

Además, agregó un documento en el que la Defensoría del Pueblo “reafirmó el día de hoy la amenaza latente por el desplazamiento forzado de 200 familias del Etcr de Mesetas, Meta. No se puede minimizar la situación cuando corre grave riesgo la vida de los firmantes de paz”.

Londoño ha dicho en los últimos días que el proceso de paz del Gobierno Santos con las Farc está en un riesgo inminente. El líder del partido Comunes afirmó que quienes firmaron el Acuerdo de Paz están preocupados por su seguridad y que la violencia en los territorios viene en aumento, sin que el Gobierno Petro controle la situación.

Expresidente Juan Manuel Santos - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“La implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro. Las organizaciones con las que se pretende negociar la ‘paz total’ nos han hecho blanco de sus acciones y su Gobierno no atiende nuestros llamados”, dijo.

Bruno Rodríguez , ministro de Relaciones Exteriores de Cuba con Luciano Marín , segundo jefe de las FARC y Humberto de la Calle, jefe de la delegación de paz del gobierno colombiano durante la firma del acuerdo final de paz para Colombia después de 52 años de guerra , el 24 de agosto de 2016 La Habana , Cuba. (Foto por Ernesto Mastrascusa / Getty Images ) - Foto: Getty Images

Londoño aseguró que en varias ocasiones se han querido reunir con el presidente Gustavo Petro, pero no ha sido posible concretar un encuentro. “Presidente Gustavo Petro, desde el inicio de su Gobierno estamos esperando que usted nos reciba para exponerle nuestros puntos de vista sobre la implementación del Acuerdo de Paz, nuestras inquietudes y propuestas. Es urgente que atienda a la alta parte contratante del Acuerdo”. La reunión finalmente se concretó, pero las preocupaciones siguen.

El expresidente Santos no guardó silencio frente a lo que está pasando. “El Gobierno tiene la obligación de escuchar a Rodrigo Londoño y a los firmantes del Acuerdo de Paz. Lo que está sucediendo es muy grave. Como siempre se ha dicho: este Acuerdo es el cimiento de la ‘paz total’”, escribió en su cuenta de Twitter.