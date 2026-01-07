Presidente Petro arremete contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe: “No sé por qué no lo cogen”

El presidente Gustavo Petro le volvió a sacar los trapitos al sol a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe por la condena que le dio un juez de segunda instancia al último mencionado por los nexos que tuvo en el pasado con el grupo paramilitar los 12 apóstoles.

Petro, en medio de la tarima que instaló este 7 de enero en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, aseguró: “El mismo que fundó y fortaleció las Convivir, cooperativas de vigilancia, no de seguridad, es diferente; ¿a quién vigilaban? A los pobres en Antioquia. Por eso ustedes tienen ya la certeza, condena del hermano del expresidente que yo denuncié en 2007″.

El mandatario hizo referencia a la condena de 28 años de cárcel que un juez le dio a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Uribe, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

“Hoy ya nos es un debate de Petro, es una verdad judicial, no sé por qué no lo cogen; una magistrada coge dos, un profesor de economía y, por nada, en realidad por nada, no lo acusan de robarse un peso, ni a Velasco, pero sí aprovecharon la Navidad para dañarles la Navidad, porque no tenían juez que fuera su acusadora”, cuestionó el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

El presidente se refirió a la investigación que dejó en la cárcel mientras avanza el juicio contras sus exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, quienes terminaron procesados e imputados por la justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

“Santiago Uribe Vélez está por ahí y tiene 700 asesinatos relacionados con su grupo de limpieza, se llama que denuncié en 2007 y él amenazó a mi familia con los paramilitares de Tenjo, Cajicá y Chía; se fueron, acabo con mi familia sanguínea, entonces hoy por qué no está preso y sí están presos los que no se han robado un peso solo por ser mis ministros.

