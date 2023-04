Presidente Petro continuó con su arremetida en contra de los caficultores: “Cercenaron la democracia”

Luego de que los caficultores eligieron a Germán Bahamón como nuevo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha mostrado su descontento en contra de esta decisión y se ha despachado fuertemente en contra del nuevo dirigente a tal punto que advirtió que iniciará un diálogo con la base de esa organización en todas las regiones de Colombia.

Al presidente Petro no le cayó nada bien que no atendieran su petición de no adelantar la elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros hasta que no se posesionara su nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en reemplazo de José Antonio Ocampo.

Presidente Gustavo Petro y Ricardo Bonilla - Foto: Foto SEMANA y foto SEMANA

De hecho, al darse a conocer la elección de Bahamón, el mandatario desempolvó varios trinos que había publicado Bahamón en los cuales lanzaba varias pullas en contra suya.

“Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pensé que era el tiempo del diálogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base regionales”, fue el mensaje que publicó el presidente en su cuenta de Twitter.

Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de cafeteros. Pensé que era el tiempo del dialogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base regionales. pic.twitter.com/2sXzQgRkRs — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 27, 2023

Pero los cuestionamientos de Petro no pararon ahí. En la mañana de este viernes 28 de abril, el jefe de Estado continuó con su arremetida en contra de la elección de Bahamón y advirtió que con esta decisión “cercenaron la democracia”.

El mandatario de los colombianos afirmó: “Yo no di ninguna orden a un gremio privado, hice una solicitud respetuosa como responsable que soy de los dineros públicos del Fondo Nacional del Café. No fui escuchado”.

Y después puntualizó de forma tajante: “No está bien censurar candidatos porque son amigos de mis políticas para elegir los rivales”.

Yo no dí ninguna orden a un gremio privado, Hice una solicitud respetuosa como responsable que soy de los dineros públicos del Fondo Nacional del Café. No fuí escuchado.



No está bien censurar candidatos porque son amigos de mis políticas para elegir los rivales. https://t.co/jSYRLMsRur — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2023

Posteriormente, en otro trino, el presidente Petro explicó: “Mi política, como lo expresé en mi campaña, es apoyar la rentabilidad de la producción del pequeño caficultor, expandirla, asociarlo y lograr que del precio internacional vaya más al productor directo. Propuse industrializar más al café y protegerlo de importaciones”.

En ese sentido, el primer mandatario puntualizó: “No está bien que en el Congreso cafetero hayan cercenado la democracia. Nunca se debió vetar candidatos solo para escoger quien se pudiera oponer al presidente”.

No esta bien que en el Congreso cafetero hayan cercenado la democracia. Nunca se debió vetar candidatos solo para escoger quien se pudiera oponer al Presidente. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2023

“Buscaré personalmente al presidente Petro en pro de una armonía”: Germán Bahamón

En diálogo exclusivo con SEMANA, el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón defendió su elección y le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.

“Sentí que hubo una manifestación unánime de apoyo a esta gerencia, por lo cual, lo único que haré será responder con resultados”, aseguró el nuevo gerente de la federación, quien agregó: “así que trabajaré por la prosperidad de 540.000 familias”.

Germán Bahamón, nuevo gerente de la Federación de Cafeteros. - Foto: Federación de Cafeteros

Bahamón manifestó cómo fue que se celebró la elección: “Este proceso fue diseñado desde la misma Federación, el gremio cafetero y el Gobierno nacional, en un comité nacional que fue dirigido por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Allí se definieron las etapas, los hitos y los cronogramas de este proceso y se cumplió a cabalidad.

Fue un proceso bastante largo que demoró alrededor de 70 días. Después de la recepción de hojas de vida el comité directivo seleccionó siete y, finalmente, el comité nacional, en el que tienen asiento cuatro instancias: Agricultura, Hacienda, Comercio Exterior y Planeación Nacional, tomaron la decisión de una terna. Cada uno fue a los 15 comités departamentales a exponer las iniciativas y su visión de la caficultura colombiana. El 27 de abril el Congreso Extraordinario de los Cafeteros votó, se manifestó, y fue por unanimidad”.

Germán Bahamón fue nombrado nuevo gerente de la Federación de Cafeteros - Foto: Tomado del Twitter de la Federación de Cafeteros

Ahora, en su mensaje al presidente Petro, Bahamón fue muy directo: “Los cafeteros hemos sido parte fundamental del desarrollo económico y social del país históricamente. Y lo que hemos logrado siempre ha sido de la mano del Gobierno Nacional. Por tal razón, debo reiterarle al presidente de la República mi indeclinable decisión de trabajar para contribuir al Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno, que es la mejor manera de mejorar las condiciones de vida de más de 500.000 familias cafeteras que ven en ese plan de gobierno necesidades sentidas que esperamos se resuelvan y que nosotros queremos contribuir en esos objetivos”.