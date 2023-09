Presidente Petro encendió el debate al proponer que en Colombia se aplique la verdad por encima de aumentar las penas a criminales

| Foto: Europa Press via Getty Images

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. | Foto: Europa Press via Getty Images

Y añadió: “El sistema norteamericano filtra todos los procesos tratando como prioridad de lograr negociaciones jurídicas. No son negociaciones entre el Estado y el delincuente y la delincuencia, son negociaciones para establecer la verdad. Y si se logra, pues adquieren beneficios jurídicos, para eso lo hacen, es decir, menos penas”.

“No está centrado el sistema en la alta pena, está centrado el sistema en la verdad judicial y se vuelve eficaz. Pues yo propondría, como parte de una reforma al sistema judicial colombiano, centrarnos en la verdad y no en la alta pena, lograr eficacia, por tanto, abrir las posibilidades de la negociación en todos los terrenos del delito para que pueda haber justicia y no impunidad”, anotó el jefe de Estado.

Presidente Petro hizo inquietante declaración sobre la terna para fiscal general: ¿A quién podría yo hacer apresar si el fiscal es mi amigo?

El mandatario colombiano, en ese mismo escenario, realizó una inquietante declaración por medio de una particular pregunta: ¿A quién podría yo hacer apresar si el Fiscal es mi amigo?

De la misma manera, el jefe de Estado indicó que no ha tenido un contacto personal con las mujeres que nominó para la terna a fiscal, indicando que conoce su trabajo sin arrodillarse ante el poder.

“Me dicen ahora que presenté una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí fue a través de mis propias investigaciones en los procesos judiciales, viendo cómo como fiscales actuaban en los procesos, sin tener contacto personal” , sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario colombiano: “Procesos que tenían que ver con el paramilitarismo, es decir, con este tema que acabo de explicar y básicamente porque sentí que a pesar de la amenaza de muerte y la probabilidad casi segura de la muerte, no se arrodillaban en el proceso y trataban de encontrar la verdad judicial ”.

También afirmó en su declaración: “Tiene el poder de quitar o donar la libertad, eso no lo tiene un presidente, la libertad y si es un amigo del presidente, el presidente entonces adquiere por transición, por ley transitiva, la posibilidad de apresar o no apresar a través de su prisma político, no a través de su prisma judicialización”.