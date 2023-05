Presidente Petro le ofrece al ELN negociar la zona para “cese al fuego territorial” y dice que “no impone”

Este sábado, desde el municipio Olaya Herrera, Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un discurso en el encuentro de organizaciones campesinas y étnicas de territorios con presencia de coca en el litoral Pacífico y Piedemonte Costero para la Paz Total.

Allí también le hizo la invitación al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a elegir el lugar para establecer las zonas de cese al fuego.

De acuerdo con el primer mandatario: “El cese al fuego puede ser territorial. Podemos escoger una región concreta. Ponerle los límites de la no agresión, y comenzarla a hacer expandir en el espacio colombiano, a través del tiempo en la medida en que vayamos aprendiendo y consolidando las primeras regiones de cese al fuego. Escojamos una, Nariño podría ser. No la impongo, discutámosla”.

En su discurso, el presidente se refirió a temas como la sustitución de cultivos de hoja de coca en el país y la política de guerra contra las drogas.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Esteban Vega La Rotta

“Indudablemente, se ha señalado con acierto que no se trata de sustituir una mata a la que decían que mataba”, dijo el primer mandatario.

“La mata no mata, es el mercado el que mata, por otra mata. No es tan simple el problema. Ustedes nos enseñan que hay que sustituir una economía por otra economía”, agregó.

Posteriormente, explicó que los márgenes de utilidad de la cocaína “están en directa proporción con la ilicitud que las leyes de otros países y las nuestras le ponen a ese tipo de productos. No voy aquí a hablar de cómo quitar esa ilicitud a escala mundial, es una discusión que avanza, que es lenta”.

“Hemos convocado a todos los presidentes de América Latina para evaluar el impacto de lo que se ha llamado desde hace 50 años la política de guerra contra las drogas que nació en el gobierno de Nixon, en Estados Unidos, y se irradió al conjunto del continente”, resaltó este sábado desde el municipio Olaya Herrera, Nariño.

El presidente dijo además que: “Los estudios dicen que en América Latina han muerto, en virtud de los conflictos que trae la economía ilícita, un millón de latinoamericanos, la mayoría de ellos colombianos y colombianas, la mayoría de ellos, humildes. El pueblo pobre de América Latina que cae bajo las balas homicidas, en unas guerras invisibles, pero profundas, tan intensas que han convertido a nuestro continente en el más violento del mundo”.

El ELN le pide definir al presidente Petro si se seguirá negociando

El presidente Gustavo Petro se reunió con generales y almirantes de las Fuerzas Militares, evento en el que habló sobre la estrategia del Estado colombiano para combatir las estructuras criminales. Sorprendió que, en medio de las negociaciones de paz con el ELN, el mandatario aseguró que en la guerrilla queda poco de tradición política e ideológica, dado que su razón de ser es la economía ilícita.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

El presidente habló de etapas en el conflicto armado, asegurando que se pasó de una etapa ideológica, inspirada en la Unión Soviética, a una de economías ilícitas.

“La economía ilícita, entonces, es el corazón de la tercera fase. Es dinero puro, simple y sucio. Ya no es la ideología, no es la tradición política. Entonces, ¿cómo varían las estrategias desde el punto de vista de la fuerza pública? Que es el interrogante. No es lo mismo que cuando la política era la tradición, no es lo mismo que cuando el conflicto era la ideología. El conflicto social ahora es la economía ilícita”, dijo el mandatario en su intervención.

Por esa razón, la delegación de paz del ELN que está en La Habana (Cuba) mostró su malestar por la postura del presidente Gustavo Petro y señalaron que dichas declaraciones ponen en riesgo la mesa de diálogo.

“Los cuestionamientos directos a la Delegación de Diálogos del ELN, el trato irrespetuoso y estigmatizante de nuestra organización, y la doctrina de seguridad que trazó en la que, según defendió, ya no hay ‘conflicto de ideologías ni conflicto social’, sino lucha contra las ‘economías ilícitas’, supone un cuestionamiento de fondo al sentido político de la Mesa de Diálogos y a toda su arquitectura, incluyendo la legitimidad de la Delegación del Gobierno, los países garantes, las organizaciones acompañantes (ONU y Conferencia Episcopal de Colombia) y los países acompañantes”, dicen en un comunicado.

Para los guerrilleros, el presidente Petro está contradiciendo lo que se pactó en Ciudad de México, donde se firmó un acuerdo que con el que se trazó la hoja de ruta de esta negociación.