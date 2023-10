Presidente Petro se despachó con dureza: “política de sustitución de cultivos del gobierno de Santos es un antro de corrupción”

El Gobierno nacional del Pacto Histórico desde que llegó al poder el presidente Gustavo Petro ha lanzado agudos dardos al cumplimento de los Acuerdos de Paz con la antigua guerrilla de las Farc, señalando directamente que ha existido una intención de gobiernos pasados para no cumplir esas promesas.

De la misma manera, en un evento regional que se desarrolló en Tumaco en una nueva sesión del Gobierno Escucha, el mandatario colombiano arremetió con dureza contra la política de sustitución de cultivos ilícitos del expresidente Juan Manuel Santos, calificándola como un “antro de corrupción”.

Además, el jefe de Estado fue más allá y denunció que los operadores del programa de sustitución se “robaron la plata” de los campesinos, para poder desarrollar otras actividades lícitas de producción.

“El modelo que creó Santos (expresidente de Colombia) para la sustitución de cultivos es individual, es te pago una plata cada mes, era la idea, te pago una plata cada mes y tú rompes la hoja de coca y empiezas a sembrar otra vaina, por ejemplo, café robusta”, relató Petro.

Y añadió en su declaración en el evento publicó en Tumaco: “Como se propuso aquí, la plata no llegó, las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores, metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata, o no, los operadores se tumbaron la plata de los campesinos”.

“Es decir, la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno de Santos es un antro de corrupción, hay que decirlo, hay que decirlo porque si no la corrupción nos va a ahogar a nosotros mismos, lo cual significa entonces que no funciona desde el punto de vista, de cómo un campesino solito corta la hoja de coca de x hectáreas, espera un dinero del gobierno que no llega y ahí se fregó”, anotó el mandatario colombiano.

Y avanzó en su declaración Petro: “E incluso es objeto de amenazas, no, lo que funciona es que todo el territorio cambie y ahí va cambiando la familia campesina y todo el mundo, va cambiando alrededor de otras lógicas, pero para eso todo el Gobierno tiene que ponerse coherente alrededor de esa estructura, de esa coherencia”.

“No cada cual haciendo, voy a poner una frase que puede ser muy dura, pero mejor no, porque si hacemos cosas marginales para ponerlo en términos decentes, cada ministerio diciendo es que voy a mostrar que cambié las latas de una casa, entonces no estamos apuntando al centro de la transformación del territorio, no estamos haciendo paz ni creando justicia social ni haciendo ningún cambio, estamos construyendo burocracia y eso no sirve”, recalcó Gustavo Petro.

¿Jalón de orejas?, Gustavo Petro advirtió que no quiere ver “ministros tirándose codo con otros, porque no hay equipo”

El presidente de la República Gustavo Petro realizó una particular declaración, que sonó ‘jalón de orejas’ a su gabinete de Gobierno, de cara a cumplir con las necesidades de las comunidades de diferentes regiones del país.

En medio de ese mismo evento en Tumaco, con gran parte del equipo de funcionarios de su administración, advirtió que no quiere ver “ministros tirándose codo con otros”, al señalar que eso no es “equipo”.

“Si no hay una política de transformación industrial de la producción agraria que se pueda tener en el territorio, entonces, yo quiero a mi gabinete alrededor de este tema”, sostuvo Petro.

También indicó: “Eso no lo hace un ministro solo, eso lo hace el equipo. No puede haber ministros tirándose el codo con el otro ministro, porque no hay equipo. El equipo es fundamental”.

“Cada ministerio diciendo es que voy a mostrar que cambié las latas de una casa. Entonces no estamos apuntando al centro de la transformación del territorio, no estamos haciendo paz ni creando justicia social, ni haciendo ningún cambio”, alertó el mandatario colombiano.

También reveló detalles de la toma que realizará su Gobierno de Tumaco en los próximos días, la cual durará dos semanas: “Estamos construyendo burocracia y eso no sirve. Para la reunión aquí del litoral pacífico aquí el Gobierno tiene que llegar listo es con las baterías de la transformación social y económica del territorio”.