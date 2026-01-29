Congreso

Presidentes del Senado y Cámara piden investigar causas del accidente aéreo en el que viajaba un congresista

Lidio García y Julián López lamentaron la muerte del representante Diógenes Quintero.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 12:08 p. m.
Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Lidio García y Julián López, pidieron investigar las causas del accidente aéreo
El presidente del Senado, Lidio García, y el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, pidieron que se realice una investigación sobre las causas del accidente del avión de Satena en el que fallecieron 15 personas.

En el siniestro murió el representante Diógenes Quintero y una de las personas que integraba su UTL, Natalia Acosta Salcedo, quienes se encontraban en un viaje en medio de la campaña para las elecciones de 2026. Además, en el vuelo estaba el candidato a la Cámara, Carlos Salcedo.

“Expresamos nuestra más sincera solidaridad y sentidas condolencias a su familia, amigos, colegas y seres queridos, así como a las demás personas afectadas por este doloroso hecho. Acompañamos su dolor en este momento de profundo duelo”, escribieron García y López.

Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Diógenes Quintero había sido elegido como congresista dentro de la Circunscripción Especial de Paz, desde la que tuvo una agenda legislativa enfocada en las víctimas del conflicto armado, la verdad, la justicia y reparación.

“Desde el Congreso, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se presentó este acontecimiento”, solicitaron López y García.

El rostro de las víctimas; una de ellas se tomó una foto en la avioneta. La esposa del piloto se pronunció: “No sabemos qué hacer”

La aeronave HK-4709 cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, pertenecía a la empresa Searca y cubría el vuelo para la compañía Satena. Las autoridades perdieron el contacto con la avioneta a las 11:54 a. m. del miércoles 28 de enero, realizaron sobrevuelos e identificaron rastros de la aeronave hacia las 4:10 p. m. de ese mismo día.

Las autoridades informaron sobre las difíciles condiciones climáticas del sector que obstaculizaron la búsqueda y se preparan para las labores de rescate de los cuerpos de los 13 pasajeros y dos tripulantes que viajaban en el aparato.

El Ministerio del Trabajo y la Aeronáutica Civil encabezaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para dar con el paradero de las víctimas. En las labores de búsqueda participó personal del Ejército, la Policía, autoridades locales y Juntas de Acción Comunal del sector.

