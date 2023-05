“Pretender someter al fiscal a ser un subordinado del presidente es un grave error”: Iván Duque lanzó aguda pulla contra Gustavo Petro

El expresidente Iván Duque volvió hacer referencia a la fuerte polémica que se desató en el país por las declaraciones que dio en su gira por España y Portugal el mandatario Gustavo Petro, en la que aseguró que por ser jefe de Estado era el jefe del fiscal General.

Duque, en una aguda postura, afirmó que por mandato de la Constitución en Colombia se debe respetar la división de poderes de las diferentes ramas que operan en el país, que lo compone la rama judicial, legislativa y ejecutiva.

El exmandatario fue más allá en su declaración y fue directo en señalar que tener la intención de convertir en un subalterno al fiscal General (Francisco Barbosa) es un grave error, en el cual no se puede incurrir.

De izquierda a derecha: el expresidente Iván Duque y el jefe de Estado, Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

“Yo creo que no es acertado que desde el poder ejecutivo se señale al fiscal General como subalterno del presidente, la Constitución es muy clara en la separación de poderes”, sostuvo Duque.

Francisco Barbosa. Fiscal General de la Nación. Bogotá Mayo 5 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Y agregó: “La Fiscalía y el fiscal responden como entidad autónoma a la búsqueda de verdad en los crímenes en nuestro país y es elegido por la Corte Suprema de Justicia, yo creo que pretender someter al fiscal General a ser un subordinado del presidente es un grave error”.

Expresidente Iván Duque recibió el Premio Jerusalén - Foto: SEMANA

Cabe recordar, que tras el crucial ‘cara a cara’ que sostuvo el presidente de la República Gustavo Petro hace varios días con las altas cortes en el Palacio de Justicia, el mandatario colombiano envió un mensaje directo a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado.

Expresidente Iván Duque - Foto: Semana

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano fue enfático en asegurar que en su Gobierno del Pacto Histórico no habrá conflicto alguno con las altas cortes, afirmando que ese tipo de situaciones no se presentaron ahora, al recordar que antes eso no ha ocurrido.

Reunión Presidente Gustavo Petro con los Magistrados de las Altas Cortes - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En la publicación que compartió en sus redes sociales, el jefe de Estado reveló que en su administración tiene el objetivo de respetar, empoderar y proteger la autonomía de las altas cortes, insistiendo en que la justicia es piedra angular de la paz.

“Ni antes ni ahora ni después mi gobierno ha tenido conflicto con las cortes. Las respetamos, las empoderamos y protegemos su autonomía. Sin verdadera justicia no hay paz”, trinó Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro con Magistrados - Foto: Suministrado a Semana

Tras ese encuentro de alto nivel, los magistrados presentaron un comunicado en el que se hizo un llamado para respetar la separación de poderes consignado en la Constitución Política de 1991 y al respeto a las instituciones. En la comunicación se destacó el “espacio de encuentro” con el jefe de Estado en el que se “reafirmó la adhesión al principio de separación de poderes como presupuesto esencial del Estado de derecho”.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación - Foto: Guillermo Torres /Semana

En la reunión hicieron presencia los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena; del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Naas; Corte Constitucional, Diana Fajardo, y Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán.

“Como representantes de las jurisdicciones ordinaria, contencioso-administrativo, constitucional y del órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial, coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales, dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial”, señaló la comunicación de tres párrafos.

Reunión del Presidente Petro con altas cortes. - Foto: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En esa ocasión, los magistrados de las Altas Cortes hicieron un llamado a los dirigentes políticos, actores institucionales y sociales para que acompañen “el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias, en la colaboración armónica entre las distintas ramas del Poder Público para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, así como a preservar un diálogo franco, directo y constructivo”.

La manzana de la discordia

Recientemente, el fiscal Francisco Barbosa le hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional ante una “sería amenaza a la independencia de la justicia” de parte del presidente Gustavo Petro. Desde España, a raíz de las diferencias con Barbosa, Petro sostuvo: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. - Foto: Fiscalía General

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi período, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, concluyó Barbosa.