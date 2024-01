Primicia: con solo cumplir con el 70% del componente de educación, personas que accedan a Jóvenes en Paz recibirán pagos de dinero

Una fuerte polémica se ha desatado en el país por el polémico programa que lanzó el Gobierno nacional del llamado cambio de Jóvenes en Paz, el cual “pagará por no matar”, con el objetivo de sacar personas de las filas de estructuras criminales.

“Las y los jóvenes beneficiarios del Programa no podrán recibir simultáneamente transferencias monetarias del orden nacional atribuidas a título individual, ni otros beneficios económicos otorgados en el marco de los procesos implementados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalizació n”, expresa el documento conocido por SEMANA.

Estos son los rostros de las personas que dicen que accedieron al polémico programa del presidente Petro Jóvenes en Paz, que “pagará por no matar”

Hace varias semanas, la vicepresidenta Francia Márquez lanzó oficialmente el programa Jóvenes en Paz, el cual se basa en “pagar por no matar”; el evento, que se desarrolló en Medellín, no contó con la participación del presidente Gustavo Petro.

“Yo vengo de una familia donde mi sueño era ser el dueño de la olla o fletero, ser ladrón, delinquir, pero pues gracias a que ingreso a Jóvenes en Paz y empiezo a ver que la cultura, el arte, transforma vidas, pues me encamino. Gracias a la cultura, a multiplicar el conocimiento, que gracias a Jóvenes en Paz me cambió la vida y me transformó”, dijo uno de los jóvenes.