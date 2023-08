“Primó un buen ánimo”: el presidente del Senado, Iván Name, tras dos horas de encuentro con Gustavo Petro

El presidente del Senado, Iván Name, se reunió durante dos horas con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Ocurrió este lunes 31 de julio en el despacho privado del jefe de Estado.

Name, quien alcanzó la presidencia sin el respaldo del Pacto Histórico que lidera el jefe de Estado, llegó solo al encuentro que se extendió durante dos horas.

SEMANA conoció que el presidente estuvo acompañado de Carlos Ramón González, el director del Dapre, y quien hoy maneja la agenda privada del presidente, en reemplazo de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia.

Recordemos que González es amigo de Name, incluso, son cofundadores de la Alianza Verde.

El presidente agradeció el encuentro y después se dedicó a hablar de la necesidad de la aprobación de sus reformas. Hizo un balance general de sus iniciativas y manifestó lo que espera del Congreso en el segundo semestre de 2023.

Presidente del Congreso Iván Name | Foto: Semana

Name le contó a SEMANA que la conversación fue cordial y respetuosa. Y reiteró la disposición del Congreso de hacer el trámite de las reformas necesarias, conviniendo en ellas “el mejor tránsito y el respeto con las ramas del poder público”.

El presidente del Senado le reiteró al presidente la necesidad de que cada una de las reformas sean “minuciosamente convenidas y estudiadas y que tengan el trámite y los ajustes que el Congreso considere”.

Name, además, le reiteró a Gustavo Petro que él no es enemigo del gobierno y que no llegó a la presidencia del Senado a ponerle trabas al curso que deben tener las reformas. Sin embargo, fue insistente en la necesidad del estudio detallado y de los consensos necesarios con todos los sectores. La situación del país, también fue tema de conversación.

Iván Name muestra consideración hacia el Gobierno de Gustavo Petro. “El presidente puede esperar de mí cordialidad, aprecio, respeto y garantías”, dijo. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Aquí no hay una posición extrema de nadie, ni de los que no quieren las reformas, ni de los que la quieren de cualquier manera, la sabiduría de nuestro tiempo y nuestra historia en el tiempo que vivimos estará en saber armonizar la necesidad de los ajustes con la prudencia de los mismos para que preservemos la institucionalidad en el entendimiento de que se necesitan ajustes porque la vida de una sociedad no es una foto y, por supuesto, tampoco puede ser un criterio de necesario desconocimiento a lo que hemos avanzado”, dijo Name en conferencia de prensa.

Abrazo con María José Pizarro tras salir victorioso en la votación. | Foto: COLPRENSA ©

“De tal manera que, sin adivinar categorías ni mensajes que hay allá o que hay acá, el mensaje sencillamente es que nuestro tiempo exige madurez, adultez, respeto interinstitucional, el análisis detenido de las propuestas no solamente del Gobierno, sino del Congreso como tal y seguramente así tendremos el éxito para aportarle a nuestra época”, anotó.

A su vez, expuso que se deben dar los debates sobre las reformas: “No se trata de acelerador o freno, se trata del tránsito que deben tener las leyes detenidas y minuciosamente analizadas. El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga, pero tenemos el entendimiento y la disposición de que salgan las reformas propuestas por el Gobierno y propuestas por el Congreso”, expresó.