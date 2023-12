“Probé la marihuana y fui alcohólico”: senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, confesó parte de su pasado y dijo que él tiene claro lo que son las adicciones

“¿Usted ha consumido drogas?”, preguntó el periodista a Arias y él respondió que no.

“Antes que un político y un senador, hay un ser humano y ese es Andrés que hace 17 años no se toma un trago y que entendió lo que es ese sufrimiento. Por eso, cuando escucho que el problema es de la familia, no es así. Hay un tema de familia, del Estado, de colectivo para poder acompañar unos procesos y una juventud que no ha entendido a qué va con la droga”, manifestó.