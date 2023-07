Promoverán coalición en Medellín “para evitar que extremos ganen la Alcaldía”. Sectores afirman que Fico Gutiérrez será candidato

Aunque Federico Gutiérrez no lo ha confirmado, en las últimas horas aumentó el rumor de que oficializará su candidatura a la Alcaldía de Medellín. Supuestamente el anuncio sería a más tardar el martes y entraría en la contienda para reemplazar a Daniel Quintero.

El pasado 29 de junio empezó la inscripción de candidatos en todo el país y quienes quieran estar en las elecciones regionales tendrán hasta el 29 de julio para postular su nombre con el aval de un partido político o a través de un movimiento significativo de ciudadanos.

Panorámica de Medellín. - Foto: Cortesía: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Como en Medellín se da por descontado que Gutiérrez se lanzará, Rodolfo Correa, candidato a la Alcaldía de Medellín, anunció que promoverá una coalición para bloquear, según él, al petrismo y al uribismo.

“Otra alcaldía de Federico Gutiérrez es un peligro para Medellín porque quiere convertir a la ciudad en una trinchera de la guerra contra Petro y el Gobierno Nacional. Además, quiere convertir a Medellín en su trampolín para la Presidencia de la República en 2026, tal y como lo está haciendo Daniel Quintero. Los polos opuestos se atraen, pero tienen la misma estrategia para controlar el poder”, dijo Correa.

Rodolfo Correa fue secretario de Agricultura de la Gobernación de Antioquia. - Foto: Gobernación de Antioquia

En ese sentido invitó a los demás precandidatos a que se unan para evitar que Fico Gutiérrez, si se lanza, y Juan Carlos Upegui - candidato de Daniel Quintero - ganen en las urnas.

“Yo tengo un gran respeto por todos los aspirantes, pero tenemos las puertas abiertas para dialogar y recibir insumos para hacer una gran coalición que nos permita gobernar juntos. Los que quieran llegar para enfrentar a la extrema derecha y extrema izquierda, son bienvenidos”.

Federico Gutiérrez y su lista al Concejo de Medellín. - Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: FEDERICO GUTIÉRREZ.

Sobre las versiones que apuntan a un temor de los aspirantes a la Alcaldía de Medellín a la llegada de Gutiérrez a la contienda, Correa señaló que es un rumor que se ha puesto a rodar por parte de algunos sectores. “Eso no es cierto, Medellín no es de izquierda, pero tampoco de extrema derecha. Además, la gente no es boba y por eso sabrá elegir en las urnas sin problema alguno. Quieren es generar una división”.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció recientemente que se adelantaría un alivio tarifario desde Empresas Públicas de Medellín (EPM) con la reducción de las tarifas de energía para todos los estratos económicos, Correa también aprovechó para desmentirlo.

Según Correa, en 2024 habrá un incremento en la tarifa de energía por el valor que se dejó de pagar en 2023. “El alcalde Daniel Quintero está convirtiendo a EPM en una herramienta de politiquería y populismo. Es muy sencillo, si un usuario pagaba 200.000 pesos de servicios públicos, el ahorro sería de tan solo 1.200 pesos, una suma irrisoria en comparación con la pérdida que EPM experimentará”, sostuvo.

Agregó: “los 1.200 pesos de todos los ciudadanos sumados representan una pérdida de 400.000 millones de pesos para Medellín, cifra que al final todos los ciudadanos tendremos que reponer el próximo año”.

El exfuncionario de Antioquia dijo que la tarifa de energía no la puede definir EPM y que para eso existe la Comisión de Regulación de Servicios Públicos. “Hoy La congelación de la tarifa de servicios públicos es otra fábula más de Quintero”, aseguró Correa.

Panorámica de Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Sobre la situación de seguridad en Antioquia, el candidato indicó que todos los aspirantes no han tenido garantías para hacer campaña y que la Alcaldía de Medellín les prohibió a quienes están aspirando por firmas poner publicidad en sitios públicos de la ciudad.

“Eso no tiene precedentes y es lamentable porque nadie puede hacer campaña tranquilamente y la amenaza real es esa, que no haya democracia”.

Finalmente dijo que si gana en las elecciones implementará el transporte gratuito para los estudiantes de Medellín a través de un esfuerzo fiscal en los subsidios para que los estratos bajos puedan ir a estudiar.