Protegidos de la UNP, en riesgo: intimidaciones, secuestros y asesinatos afectan a custodiados por el Estado

El documento que constató el nivel de riesgo de esa comunidad fue firmado por el director de la entidad, Augusto Rodríguez, el 15 de abril de este 2025, pero la medida de protección que determinaba que los representantes de esta comunidad debían tener protección especial, que se brinda con herramientas como un vehículo de seguridad y escoltas, no fue suficiente para cuidar la vida de Jiménez.

“Augusto Rodríguez me ataca”: funcionario que denunció irregularidades en la UNP asegura que está siendo perseguido por su director

Pero, ¿por qué se están presentando casos en los que las medidas de protección duran más de lo esperado? La UNP le dijo a SEMANA que el lapso para realizar el estudio de los casos que llegan a la entidad es de diez días hábiles. Sin embargo, ese periodo no siempre se cumple, lo que termina demorando las medidas de protección.

“Este término no siempre se cumple, toda vez que se presentan situaciones que no están en control de la Unidad Nacional de Protección. Como ejemplo, se tiene registro que las entidades a las que se les consulta sobre la información de los evaluados no siempre contestan en términos, y toman las solicitudes de la UNP como una petición formal con tiempo de respuesta de 10 días hábiles. Además, debe tenerse en cuenta el tiempo desde que el analista de riesgo toma contacto con el evaluado, para adelantar la entrevista “in situ” y la fecha de realización de está”.