¿Puede el Senado quitarle a Petro el permiso para salir del país? La propuesta que abre un nuevo pulso político y jurídico

El expresidente Gustavo Petro podría volver a quedar en el centro de un debate en el Senado por sus desplazamientos internacionales.

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El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, anunció que este martes, 10 de noviembre, presentará una proposición para revisar y revocar el permiso que la corporación le concedió el pasado 12 de agosto para salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato.

La iniciativa busca modificar una decisión que recibió 73 votos a favor y 11 en contra y que autorizó los viajes de Petro hasta agosto de 2027, bajo la condición de informar al Senado las fechas y los destinos de cada desplazamiento.

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En entrevista con SEMANA, Rodríguez explicó que su propuesta responde a las nuevas denuncias y revelaciones sobre presuntas irregularidades durante el anterior Gobierno.

El congresista aseguró que existen 335 denuncias penales y disciplinarias relacionadas con la administración de Petro y sostuvo que el escenario cambió frente al momento en que se aprobó la autorización.

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Salida del expresidente Gustavo Petro del Congreso. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“El miedo es que el tipo se vuele”, afirmó el senador, quien también mencionó los casos de Jesús Santrich y Carlos Ramón González para justificar su preocupación por una eventual salida del país.

El debate tiene un componente jurídico. El artículo 196 de la Constitución establece que quien haya ejercido la Presidencia no puede salir del territorio nacional durante el año siguiente a la terminación de sus funciones sin permiso previo del Senado.

Expresidente Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La medida explica la restricción, pero no desarrolla expresamente un procedimiento para revocar una autorización general que ya fue aprobada.

Por eso, uno de los interrogantes será determinar bajo qué fundamento y mediante qué trámite podría la plenaria modificar su decisión.

La propuesta de Rodríguez no significa, por sí misma, que el permiso haya perdido vigencia ni que exista una prohibición de viajar contra el exmandatario.

Expresidente Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

También será determinante el respaldo político. Algunos congresistas han manifestado disposición a revisar su posición inicial, mientras otros consideran que las denuncias no son razón suficiente para impedir los viajes de un expresidente.

El senador liberal Héctor Olimpo Espinosa, por ejemplo, sostuvo que no se debería restringir la salida del país por la existencia de denuncias, pues ese criterio podría sentar un precedente para otros exmandatarios.

El Capitolio Nacional de Colombia, sede del Congreso. Foto: Álvaro Tavera

Rodríguez aseguró que buscará respaldo de distintas bancadas y que solicitó a la Secretaría del Senado los documentos relacionados con la autorización y los reportes de los desplazamientos de Petro.

La plenaria tendrá que definir si le da trámite a la iniciativa y si existe sustento para modificar lo aprobado en agosto. Mientras tanto, el permiso continúa vigente y la discusión sobre su eventual revocatoria apenas comienza.