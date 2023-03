“¿Qué querían, que el Ejército entrara disparando a una manifestación?”: Petro lanzó dardos por investigación de la Procuraduría

No cayó nada bien para el Gobierno nacional y mucho menos para el presidente de la República, Gustavo Petro, la investigación que abrió la Procuraduría General en contra de varios de sus más cercanos ministros por el caso de la crisis de orden público que se registró en San Vicente del Caguán.

En esa zona, un grupo de campesinos, en medio de una manifestación, secuestró a 79 policías, que estaban prestando protección en el área de Los Pozos, en donde la perturbación dejó un uniformado muerto y varios más humillados.

El jefe de Estado, por medio de su cuenta de Twitter, lanzó varios agudos dardos en contra de la determinación que adoptó la Procuraduría, que abrió una indagación disciplinaria en contra del ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada, y al ministro de Defensa, Iván Velásquez.

“Hace unos años una operación militar a través del bombardeo mató civiles en el Putumayo. ¿Qué es lo que quieren hoy algunos entes públicos?: Que el Ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos del Guaviare, la Macarena, el Putumayo y Caquetá en el Caguán?”, trinó Petro.

Desde las oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares actuaron correctamente — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2023

Y agregó en otro mensaje: “Este Gobierno respeta el DIH, otras políticas de seguridad basadas en la sangre del pasado no son las nuestras. Nosotros dialogamos con la sociedad para proteger la vida”.

Más de 800 campesinos e indígenas superaron al escuadrón del Esmad que estaba custodiando un campo petrolero en San Vicente del Caguán, Caquetá. Los pobladores les quitaron los uniformes, el armamento y los secuestraron. - Foto: redes sociales

“Desde las oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares actuaron correctamente”, dice otro de los apartes de los trinos.

La Procuraduría General de la Nación indagará si hubo faltas disciplinarias por parte del ministro del Interior, Alfonso Prada, tras los graves hechos de alteración del orden público en Caquetá, en los que murieron dos personas y varios resultaron heridas.

La decisión también cobija al ministro de Defensa, Iván Velásquez y señala: “Teniendo en cuenta lo informado por los medios de comunicación. La Sala Disciplinaria de Instrucción, encuentra que si bien es cierto se hace expresa referencia al actuar de dos funcionarios concretos, Alfonso Prada e Iván Velásquez, como ministros del Interior y de Defensa Nacional, respectivamente, como servidores que habría podido incurrir en conductas de posible relevancia disciplinaria, no es menos cierto que existe una indeterminación fáctica que se torna necesario precisar a partir de la indagación previa que, como se indicó, prevé, entre otros, este tipo de finalidades”.

Petrolera Emerald Energy destruida por la guardia indígena en San Vicente del Caguán, Caquetá. - Foto: Semana API

Precisamente, SEMANA reveló que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa también contra funcionarios por determinar de la Policía Nacional, tras el secuestro de 79 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en hechos registrados el pasado jueves en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá. Hecho en el que murió una persona y varios uniformados resultaron heridos.

Liberación de uniformados del Esmad que estaban secuestrados por la guardia indígena en San Vicente del Caguán, Caquetá. - Foto: Semana API

Este medio pudo confirmar que, incluso, podría haber oficiales en el grado de general comprometidos en conductas disciplinarias. Para establecer su responsabilidad, se ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la omisión en estos hechos.

En esta nueva decisión, la Procuraduría ordena varias pruebas

En primer lugar, practicar inspección disciplinaria al Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de obtener copia de todos los documentos, correos electrónicos y órdenes impartidas con relación a la situación de orden público que se presentó en el municipio de San Vicente del Caguán. De igual forma, se verificará si el Ministerio tenía información previa relacionada con estos hechos, tales como informes de inteligencia de alguna de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional.

Y en segundo lugar, practicar inspección disciplinaria al Ministerio del Interior con el fin de obtener copia de todos los documentos, correos electrónicos y órdenes impartidas con relación a la situación de orden público que se presentó en el municipio de San Vicente del Caguán. “De igual forma se verificará si el Ministerio tenía información previa relacionada con estos hechos, tales como informes de inteligencia de alguna de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional”; señala el auto conocido por SEMANA.

SEMANA conoció varios documentos que fueron enviados hace pocos días al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al ministro del Interior, Alfonso Prada. De hecho, la revelación más impactante, que hace la procuradora Kendy Marlowy en una comunicación del 18 de febrero, es que disidencias de las Farc podrían haber estado detrás de lo ocurrido.

Liberación de uniformados del Esmad que estaban secuestrados por la guardia indígena en San Vicente del Caguán, Caquetá. - Foto: Semana API

Y no solamente al Gobierno nacional. Hay una carta enviada al gobernador de Caquetá en la cual la Procuraduría señala que “tiene conocimiento que desde las 5:00 a. m., integrantes de la guardia campesina se encuentran en frente de las instalaciones de la empresa Emerald en el sector de los pozos, municipio de San Vicente del Caguán, y según fuentes oficiales pretenden impedir la entrada y salida de las personas que se encuentran en dichas instalaciones e incluso la entrada de víveres”. La carta tiene como fecha el 18 de febrero.

En Caquetá se registró el secuestro de más de 70 policías en San Vicente del Caguán, en medio de una manifestación que protagonizó un grupo de campesinos en la zona de Los Pozos. - Foto: Semana API

“A las 3:00 a. m. inició el ingreso de unos hombres de la Guardia Campesina a la zona donde la empresa Emerald Energy realiza explotación de petróleo. Hay varios policías secuestrados, heridos y uno muerto confirmado hasta el momento. Nos preocupa esta situación porque es algo que se viene dando desde noviembre (2022) y el Gobierno nacional ha realizado dos visitas sin llegar a una solución”, sostuvo la Secretaría de Gobierno de Caquetá.

Alfonso Prada respondió a la polémica por calificar como “cerco humanitario” el secuestro de policías en Caquetá: “Me destrozaron”

El ministro del Interior, Alfonso Prada, le salió al paso a la polémica que se desató en el país por la calificación que hizo de “cerco humanitario” al secuestro de más de 70 policías en San Vicente del Caguán, en medio de una manifestación que protagonizó un grupo de campesinos en la zona de Los Pozos.

Prada señaló que lo sacaron de contexto sobre la situación que se registró en el departamento de Caquetá con una crisis de orden público que dejó un uniformado de la policía muerto.

liberación uniformados del Esmad que estaban secuestrados por la guardia indígena en San Vicente del Caguán Caquetá marzo 3 del 2023 Foto Semana API - Foto: Semana API

“Me acabaron, me destrozaron, dijeron que yo era socio de todo el mundo para que haya desmanes y no se trata de eso. Y lo explico de manera sencilla, porque es muy técnico, esto lo digo en una primera intervención cuando llegamos a instalar la mesa”, sostuvo Prada.

Liberación de uniformados del Esmad en Caquetá. - Foto: Semana API

También señaló: “Yo recibo un primer diálogo de ellos (campesinos), que habían hecho un tema de cerco humanitario y lo que hago yo es reconocer de buena fe la descripción que ellos hacen de lo que sucedía en el territorio”.

“El cerco humanitario es una figura y no está reglado en el derecho colombiano y mucha gente le da el alcance que tiene, es una figura las del derecho humanitario, que opera en regiones donde se registra conflictividad”, anotó finalmente Alfonso Prada.