“Que se dediquen a gobernar, ya no están en campaña”, exsenador Manguito tras denuncias de Gustavo Bolívar sobre bienes de la SAE

Antes del mediodía de este lunes festivo, el senador de Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, lanzó un trino con una delicada denuncia que vincula, sin filtros, al excongresista Jonathan Tamayo, conocido como Manguito.

Según Bolívar, el senador Manguito recibió del Gobierno, del entonces presidente Iván Duque, el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento del Meta y, además, le fue entregada una lujosa propiedad que fue objeto de extinción de dominio en el mismo departamento: el hotel El Campanario.

“¿Pensaron que la volteada de Manguito era gratis? Duque le entregó ICBF del Meta (todavía lo tiene) y a través de la SAE, por una suma pírrica, el hotel “EL CAMPANARIO” que fuera de Ismael Pantoja alias El Negro”, dijo Bolívar en su cuenta de Twitter, que cerró con una dura sentencia: “Los que están viviendo sabroso hace mucho tiempo, son otros”.

SEMANA consultó al exsenador Manguito respecto de las denuncias de su colega y lo primero que respondió fue que no podía leerlas, pues el senador Bolívar lo tiene bloqueado en las redes sociales. Fue necesario que un familiar tomara un pantallazo para compartirle el contenido de la denuncia, que negó sin dudarlo.

“Dejen de ser tan irresponsables ya no están en campaña, lamentamos mucho que en Colombia la jurisprudencia no permita ser suficientemente contundente contra los que calumnian y dañan la imagen… fui perseguido por ese sector y hasta pagaban para dañar la campaña”, dijo el exsenador Manguito.

Respecto de las denuncias de cuotas o control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el lujoso hotel en el departamento de Meta, el exsenador Manguito aseguró que se trata de falacias para enredar y esconder la mala gestión que tiene el Gobierno nacional en estos primeros 100 días.

“Ni un hotel, ni de nada de la Sociedad de Activos Especiales, ni he puesto a ningún depositario; tampoco he ido a SAE a que me entreguen alguna propiedad, nada que ver con eso”, explicó el exsenador.

Según Jonathan Tamayo, el recorrido por el departamento de Meta obedece a su actividad como trovador. Con otros artistas y en ese escenario conoció a muchas personas, incluso a quien en ese momento era el depositario del hotel. Advirtió que eso ocurrió hace más de ocho años, cuando Iván Duque no era presidente, ni él senador.

“Una vez yo hablé con él desde antes de ser senador, porque yo como trovador hice eventos en los hoteles de Villavicencio, hacía presentaciones con José Ordóñez, con varios artistas. Entonces yo lo conocí a él y cuando llegué a ser senador, pues aún estaba, pero no sé si aún sigue porque desde hace mucho tiempo no hablo con él ni lo he visto”, explicó el exsenador.

Sobre las denuncias de que bajo su control dejaron el ICBF en el departamento de Meta, Tamayo insiste que se trata de una cacería de brujas del Pacto Histórico para vincular cualquier institución en el departamento, donde un congresista de la oposición tenga alguna clase de vínculo, en su caso fue su periplo como trovador.

“Están dañando la imagen de la gente. En campaña duraron dañando la imagen mía hasta donde no más pudieron, es tiempo que le bajen. Es una lástima que no haya una condena fuerte para los que calumnian de esa forma, porque al final siempre terminan en que lo dijeron y ya se retractan, pero sí le daña la imagen”, explicó el congresista.

Sobre acciones legales por lo que considera una injuria y calumnia, advirtió que estudian qué instrumento radicar ante la Corte Suprema de Justicia, aunque considera que, al parecer, es perder el tiempo, porque después de un largo proceso, al final termina todo en una rectificación, con un gasto enorme de tiempo.