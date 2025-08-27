“Qué triste”: la frase que soltó Petro al revelar detalles de la entrega de alias Kevin, hombre de confianza de Mordisco

No pasó desapercibida una frase que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en un trino en el que se refirió a la entrega de uno de los señalados alfiles del jefe de las disidencias de las Farc, alias Iván Mordisco.

En el mensaje, el mandatario colombiano confirmó que alias Kevin se entregó a las autoridades, especialmente al Ejército, en medio de operativos que han intensificado las Fuerzas Militares en contra de la estructura criminal de Mordisco.

Sin embargo, en el trino, el jefe de Estado escribió la expresión “qué triste”, al hacer referencia a una acción que —al parecer— alentaron campesinos en contra de uniformados del Ejército, quienes habían sido rodeados por esa comunidad.

“Un número aún no determinado del grupo armado privado de Iván Mordisco en el Guaviare cae en combate con el ejército. A esta hora mandaron campesinos a rodear al ejército para evitar su persecución. Qué triste ver un campesinado al servicio de la mafia, sus verdugos en Colombia”, expresó el mandatario colombiano.

Prontuario delictivo —según la Fuerza Pública— de alias Kevin, cabecilla en el Cauca. | Foto: API

Además, publicó en el mensaje de su cuenta personal de X: “Segundo cabecilla de la columna Carlos Patiño, con presencia en el Micay, se entrega al Ejército. La columna Dagoberto Ramos de Iván Mordisco pierde por incautación ocho toneladas de cannabis”.

El presidente Gustavo Petro ordenó la ofensiva contra Mordisco. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“La presión sostenida de la Operación Perseo en el cañón del Micay produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño”, avanzó en el trino Petro.

Segundo cabecilla de la columna Carlos Patiño con presencia en el Micay, se entrega al ejército.



Un número aun no determinado del grupo armado privado de Iván Mordisco en el Guaviare, cae en combate con el ejército. A esta hora mandaron campesinos a rodear al ejército para… pic.twitter.com/8bG9pNyfGe — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 27, 2025

También señaló lo siguiente: “Alias Kevin, con 16 años en esa estructura; este era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta 1.641 millones de pesos. La entrega se produjo en zona rural del Cauca a tropas del Ejército Nacional, recuperándose un fusil Tavor 5,56 mm”.

Gustavo Petro y el hermano de Iván Mordisco. | Foto: Foto tomada video de la Policía y foto Presidencia

Cabe recordar que el 22 de agosto, el jefe de Estado notificaba al país que las autoridades habían propinado otro golpe a Iván Mordisco. Se trató de la captura del hermano del jefe de las disidencias de las Farc, identificado como Luis Hernando Vera Fernández.

Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández. pic.twitter.com/qRzVJxMqr2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 23, 2025

De acuerdo con las investigaciones, el hermano de alias Iván Mordisco es —al parecer— el coordinador del negocio ilegal del narcotráfico, finanzas criminales, y cumplía una tarea de logística en las disidencias de las Farc.