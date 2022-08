“Quienes tienen un derecho adquirido seguramente van a demandar”: Juan Felipe Lemos sobre elección de contralor

En las últimas horas se ha presentado una andanada de renuncias a la comisión accidental que se ha encargado de la elección de los finalistas a ser el próximo contralor General de la Nación. Ese proceso ha generado profundas dudas porque sería la tercera vez que se cambia la lista.

El senador Juan Felipe Lemos del Partido de La U presentó una carta de renuncia en las últimas horas. El congresista habló con SEMANA y detalló las razones de fondo para salir de esa designación.

Dijo que una de las principales razones que tuvo para tomar esa decisión es que los congresistas que componen esa comisión accidental podrían ser objeto de demandas por prevaricato. “Claro que sí, porque quienes ya tienen un derecho adquirido seguramente van a demandar la elección y los nuevos trámites”, contestó a este interrogante.

Lemos aclaró que hizo parte de la comisión pasada y considera que actuaron bajo las normas establecidas y que por eso debería continuar ese proceso. “En principio interpretamos que en la etapa que nos correspondía intervenir la selección de los 10 candidatos, obedecía a un criterio subjetivo y no de equidad de género y de mérito porque esos elementos se cumplían en la primera etapa del proceso que era la que adelantaba la universidad”, comentó el senador de La U.

Explicó que con esos argumentos hicieron la primera lista de elegibles, pero que con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior de Medellín se vieron obligados a incluir más mujeres por la cuota de género y los principios de mérito. “Con base en esos elementos rehicimos la lista”, señaló Lemos.

Cuestionó que nuevamente se tenga que conformar esta comisión porque la anterior “actuó con lo establecido en la ley”. Criticó que los congresistas vayan a aceptar esta nueva comisión, ya que considera que “se actuó de manera abierta, pública y ordenada”.

“Para mí aceptar esta designación sería aceptar que la comisión anterior actuó mal y no conforme a la ley y eso no tiene sentido, sería una incoherencia de parte mía, es la razón por la que renuncio”, comentó. “Si nosotros actuamos bien, conforme a derecho, cumplimos, no tiene sentido crear una nueva comisión para hacer exactamente lo mismo”, agregó Lemos.

Afirmó que no se trata de la única renuncia de congresistas a esa comisión, quienes tienen la prevención a hechos que los puedan afectar. También renunció el senador Lidio García, pero al parecer habría otros nombres que están pensando en tomar la misma decisión, entre ellos Jorge Benedetti, Carlos Abraham Jiménez, Miguel Ángel Pinto, entre otros.

Recordó que según la Ley 1904 de 2018, por la que se establecen las reglas de la elección del contralor general, el número de miembros de la comisión se deberá mantener, por lo que todos los que renuncien deberán ser reemplazados por otros congresistas. “La tienen que rehacer, nos tienen que reemplazar”, confirmó.

El senador contó que hay un desacato que está en trámite, pero sobre el que el juez no se ha referido. “Hasta que el juez no se pronuncie me parece que si se pronuncia de manera negativa a la solicitud de esa carta, pues no habría que conformar una nueva comisión, me parece que se están adelantando a las circunstancias, salvo que ellos tengan información que nosotros no tenemos”, aseguró.

Aunque ninguno ha expresado cuál sería el interés de volver a barajar, en voz baja en el Congreso se comenta que el propósito sería incluir a Julio César Cárdenas en esa lista final, que es cercano al petrismo, a los sectores alternativos y al presidente electo Gustavo Petro.

El presidente del Senado, Roy Barreras, y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunciaron que este jueves se revelaría la nueva lista de los finales a la elección de contralor.