“Quieren una Registraduría de bolsillo”: Vicky Dávila arremete contra Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro por sus críticas electorales

La candidata presidencial comparó la situación con lo ocurrido en Venezuela y la dictadura de Nicolás Maduro.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 12:44 p. m.
De izquierda a derecha: Vicky Dávila, Gustavo Petro e Iván Cepeda.
De izquierda a derecha: Vicky Dávila, Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: SEMANA / Presidencia de la República.

La candidata presidencial del movimiento Valientes, Vicky Dávila, se mostró bastante preocupada por las constantes intervenciones del presidente Gustavo Petro en contra del sistema electoral colombiano y la Registraduría Nacional.

Dávila aseguró que la democracia colombiana se ha caracterizado por ser una de las más fuertes y garantistas de la región, por lo que no entiende los ataques que le están haciendo a pocos días de las elecciones.

De hecho, recordó que Gustavo Petro ha sido elegido en diferentes cargos de elección popular bajo las mismas reglas de juego y que la democracia colombiana es tan sólida que se han dado giros de ideales políticos en la Casa de Nariño sin problema alguno.

“Petro y Cepeda quieren una Registraduría de bolsillo como la que siempre tuvo el narcodictador Nicolás Maduro para robarse las elecciones en Venezuela. Todo lo de este par es perverso”, dijo la candidata presidencial.

Agregó: “Les vengo advirtiendo que Petro viene abonando el terreno para que cuando derrotemos a su heredero, Iván Cepeda, ambos desconocerán los resultados, llamarán a las calles, saldrán vándalos y se creará el caos”.

Dávila celebró que el procurador, Gregorio Eljach, haya pedido a Gustavo Petro respeto por la institucionalidad, ya que el mandatario, desde su perspectiva, no tiene motivo alguno para estar hablando de un fraude electoral.

El jefe del Ministerio Público hizo un duro pronunciamiento en contra del mandatario, justamente, por todas sus intervenciones en contra de la jornadas electorales.

“Nadie debe atribuirse la posibilidad de jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”, dijo Eljach.

Procurador sale en defensa del registrador a pocos días de las elecciones del 8 de marzo: “No hay evidencia que permita concluir que exista alguna irregularidad”

Agregó: “Nos vamos a reunir el miércoles con el contralor y el registrador para revisar lo que está pasando en las elecciones y se lo diremos al país. Si encontramos algo indebido, lo diremos públicamente”.

No obstante, aclaró que, por ahora, no se han encontrado irregularidades y que como todo está marchando correctamente, esa es la información que se les está entregando a los colombianos.

“Con la honra de nosotros no va a jugar nadie por más presidente que sea. Fue él quien me postuló a mí para la terna, pero aquí tienen que respetarnos y respetar la competencia del Ministerio Público”, reiteró el procurador.

Por esa razón, Dávila insistió en que los colombianos deben escuchar a la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y a las diferentes instancias que han manifestado abiertamente que no hay evidencia del fraude electoral del que se habla desde la Casa de Nariño.

