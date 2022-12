Radican proyecto de ley que busca que no haya tantas leyes, ¿cómo así?

El Estado colombiano sufre de una enfermedad crónica: la normatitis, en promedio en el país se expiden 16 normas al día. Así no hay negocio que prospere, no hay ciudadano que no se sienta afectado, en ultimas no hay país que avance.

Para erradicar el trancón normativo, la representante de Bogotá por el partido Colombia Humana María del Mar Pizarro, radicó el proyecto de ley ‘antileyes’ que busca frenar la normatitis: “menos normas y más cumplimiento” afirma la congresista.

“Con el proyecto se busca hacer más ágil y eficiente el Estado, pasar de una pequeña vía llena de trancones a una autopista rápida de muchos carriles, en la cual reduzcamos un 25% de la carga reguladora y así podamos hacer que la economía del país cerca en más de 10 billones de pesos, es decir 1,5 % del PIB”, apuntó la congresista.

Según los datos que contiene el proyecto, desde el año 2000 hasta 2022 se han promulgado 113.325 Resoluciones; 20.964 Decretos; y 3.559 Circulares, para un total de 139.523 normas expedidas. Esto significa que en promedio se han expedido 16 normas por día durante este período, de acuerdo a lo reportado por el Observatorio de Mejora Normativa, liderado por el Departamento Nacional de Planeación y la Imprenta Nacional de Colombia,

La representante Pizarro, indicó que “al día de hoy en Colombia se han expedido casi 140.000 normas. Este exceso de regulaciones ha hecho que estas sean poco efectivas. La alta carga regulatoria para el Estado, los ciudadanos y las empresas ha llevado a Colombia a ocupar puestos bajos frente al resto de Latinoamérica en índices de competitividad, carga normativa y cumplimiento de la regulación. La gente tiene muchos problemas como para que el Estado les complique más la vida a la gente con mil normas y que los obligan a hacer mil vueltas”.

“¿Cuántos empresarios han tenido que sufrir ante la expedición de nuevos trámites, requisitos, resoluciones, o cualquier otro castigo normativo?”, se preguntó Pizarro, quien agregó que “necesitamos una Colombia productiva, no una que duplique tramites y cobre de más, los congresistas le debemos al país crear un contexto de seguridad jurídica”.

Se retrasó por una cédula

En septiembre pasado se conoció que la posesión de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se retrasó por la cantidad de documentos que les habían pedido en la oficina jurídica de la Presidencia para poder tomar posesión. A uno de ellos, por ejemplo, le retrasaron su proceso debido a que la fotocopia de la cédula que envió no estaba ampliada al 150 %, mientras otro estaba ‘varado’ por la libreta militar.

Si bien la posesión se pudo dar finalmente con una semana de retraso, esta situación dejó ver que de la ‘tramititis’ aguda que vive el país no se salvan ni siquiera los magistrados.

Según el más reciente informe presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, son varias las entidades que, a pesar de la Ley 2052 de 2020, denominada Ley antitrámites, no están cumpliendo a cabalidad con la simplificación de los trámites.

La “tramitomanía” afecta de manera grave la calidad de vida de los colombianos y la competitividad o el costo de hacer negocios en el país.

En total son 2.900 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados por parte de las entidades del orden nacional y territorial, que corresponden a trámites que debieron simplificarse al 31 de diciembre de 2021 y no se reportó su cumplimiento, según reportó el Departamento de la Función Pública.