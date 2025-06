Reforma pensional: Gustavo Petro hace un llamado a los congresistas de Cambio Radical y el Centro Democrático

Por esa razón, el viernes 27 de junio, los congresistas fueron convocados para reanudar el debate de la reforma pensional, aunque no logró conformar el cuórum decisorio.

No obstante, las bancadas de Cambio Radical y del Centro Democrático anunciaron que no asistirán a las sesiones, al considerar que no existen garantías y que el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, estaría incurriendo en nuevas irregularidades.