Reformas de Gustavo Petro en el Congreso: ¿‘pupitrazo’ a la vista o discusiones tormentosas?

El nuevo presidente tiene afán de sacar adelante su ambiciosa agenda legislativa, pero no será fácil. Los partidos podrían alargar las discusiones y no girar un cheque en blanco en todos los temas.

Esta semana, Catherine Juvinao, representante a la Cámara de la Alianza Verde y quien forma parte de la coalición de Gustavo Petro, lanzó una advertencia: en la Comisión Primera dijo que el Congreso tiene que aprobar las iniciativas de la entrante administración. Al escucharla, varios de los congresistas quedaron perplejos. Aunque Petro inicia su mandato con el Legislativo de su lado, eso no significa que todas las iniciativas que proponga tendrán asegurado su éxito. El representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, le respondió a Juvinao, visiblemente molesto. “Aquí las grandes reformas no salen impuestas por una ideología o un sector de la opinión”, advirtió.

Los tiempos en el Congreso, señaló Triana, “no se imponen y nadie puede negarle al Legislativo la necesidad del estudio, el análisis y el debate de las iniciativas, máxime cuando son reformas tan importantes como las que ha anunciado este gobierno. Aún no se conocen los textos”.

Juvinao forma parte del grupo de congresistas petristas que tiene clara la urgencia del nuevo presidente para que 15 iniciativas sean aprobadas cuanto antes en el Congreso, entre ellas las reformas tributaria, agraria y política. El mandatario sabe que su luna de miel con el Legislativo se extenderá como máximo hasta inicios del 2023 porque en ese momento empezará la puja por las alcaldías y gobernaciones.

En ese contexto, el presidente del Senado, Roy Barreras, organizó un cronograma de trabajo con Petro donde trazaron la presentación de los proyectos, las fechas de los primeros y segundos debates y sus aprobaciones. Por eso, se contempla que hacia el próximo 30 de noviembre las reformas deberían estar aprobadas. Barreras sabe que es ambicioso y pretencioso ponerle una fecha a la aprobación de las iniciativas, pero, si eso no ocurre, van a naufragar.

El límite de plazo no ha caído bien en el Congreso. “Roy llegó pateando puertas y el Senado no funciona así”, le dijo a SEMANA un congresista que pidió omitir su identidad. Históricamente, los senadores y representantes no están acostumbrados a que les fijen tiempos porque consideran que pierden autonomía, poder y margen de maniobra en la discusión.

Así mismo, el afán de Barreras cada día genera más ampolla. En los pasillos del Congreso ha sido motivo de discusión y varios congresistas han advertido que se tomarán el tiempo que sea necesario para leer, cuestionar, aprobar o hundir los proyectos de Petro.

De hecho, los partidos Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical ya le mostraron los ‘dientes’ al nuevo presidente esta semana al bloquear la candidatura de Julio César Cárdenas a la Contraloría, quien tenía su visto bueno. Al final, Cárdenas no fue incluido en la nueva lista de 10 elegibles. Dichas colectividades cerraron filas en torno a María Fernanda Rangel, aunque no se descarta que surja un nuevo acuerdo con Petro en las próximas horas y se imponga otro de los candidatos, posiblemente Carlos Hernán Rodríguez.

A raíz de ese choque público por la Contraloría, desde las filas del propio Petro y del Pacto Histórico también se hicieron sentir y manifestaron su molestia con los partidos. Armando Benedetti lanzó un contundente mensaje: “Han hecho una declaratoria sin el Pacto Histórico. Lo que significa que son coalición del Congreso y no del Gobierno”. El senador Gustavo Bolívar no se quedó callado y le dijo a SEMANA: “Si los partidos entran a la coalición de gobierno tienen que alinearse con nosotros; si no, se rompe el frente amplio”.

Otra prueba de fuego ocurrirá este lunes cuando el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radique la reforma tributaria. El proyecto ingresará por la Comisión Tercera del Senado y el senador Mauricio Gómez Amín advirtió que se tendrá que revisar con lupa qué tipo de reforma viene y cómo impactará el bolsillo de los colombianos.

En dicha comisión están algunos de los congresistas más votados en las elecciones del pasado 13 de marzo, entre ellos Miguel Uribe, Gustavo Bolívar, Efraín Cepeda, Arturo Char, Juan Carlos Garcés y Clara López. Esta comisión es presidida por Gustavo Bolívar, un dirigente que tiene el reto de dirigir la discusión. Cuando Bolívar fue elegido presidente de dicha comisión, varios de sus compañeros de otros partidos lo felicitaron, pero le pidieron respeto para quienes piensen diferente. Así mismo, le sugirieron lavar la ropa sucia en casa, es decir, en el Congreso, y no en las redes sociales.

Sea cual sea el escenario, la reforma tributaria no tendrá un tránsito sencillo. Los partidos no están dispuestos a sacrificar su potencial político de cara a las elecciones regionales del 2023 por cuenta de una iniciativa que, se sabe de antemano, será impopular.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en una reunión con la bancada el jueves, recomendó un estudio profundo de las iniciativas. Además, les pidió a sus congresistas hacer énfasis en la reforma tributaria.

Pero, más allá de las diferencias, varias de las iniciativas del petrismo tienen carácter constitucional, tendrán ocho debates y exigirán la revisión de la Corte Constitucional. Y el afán del gobierno entrante podría estrellarse con el factor tiempo.