Representante Garcés remite queja a Procuraduría por irregularidades en proceso contra el presidente Petro en Comisión de Acusaciones

Además, este señala que pese a que han pasado cinco meses desde que él interpuso su denuncia contra el presidente Petro por este caso, la C omisión de Acusación no ha dado apertura oficial a la investigación.

Y esas no son las únicas irregularidades que se habrían presentado en el proceso de ratificación de la denuncia, pues, según se lee en la queja enviada a la Procuraduría, su abogada no pudo acompañar el proceso de ratificación de la audiencia , mientras que el abogado del presidente Petro, Mauricio Pava, sí puedo hacerlo.

“Asistí con mi abogada -de mi Unidad de Trabajo Legislativo, a la audiencia, dado que la denuncia que presente la hago en mi calidad de Congresista en ejercicio del control político- pero a ella no le permitieron estar justificándose en que era una audiencia reservada, por lo que se vio forzada a retirarse, pero, paradójicamente, el señor Pava, quien por ley no debía estar en esa audiencia, sí le permitieron asistir junto con dos personas más, personas que no se encontraban acreditadas dentro del proceso como defensores del denunciado”, escribió Garcés en la queja presentada ante la Procuraduría.