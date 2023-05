Representante Hernán Cadavid califica al Gobierno de “racista” por “instrumentalizar la condición racial de la vicepresidenta” para evadir las críticas

En medio de una gran polémica, la vicepresidenta Francia Márquez viaja este miércoles 10 de mayo rumbo a África a cumplir con una agenda en distintos frentes en Etiopía, Kenia y Sudáfrica, donde estará hasta el próximo 18 de mayo.

El viaje ha generado una profunda polémica por los altos costos, que solo en gasolina de la aeronave que la transporta llegan a los 1.700 millones de pesos, y la comitiva que acompañará a la vicepresidenta, que supera las 60 personas.

Uno de los más críticos de este viaje ha sido el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, quien fue el que denunció el alto costo del combustible de este periplo de la vicepresidenta.

En diálogo con SEMANA, el congresista criticó la postura del Gobierno de calificar como racismo las críticas que se le hacen a la vicepresidenta: “eso es una instrumentalización vacía de la condición racial de la vicepresidenta. Parece ser más racista el Gobierno que quienes hacemos una solicitud sobre un tema preciso desde la oposición”, dijo el representante.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez - Foto: NurPhoto via Getty Images

SEMANA: La vicepresidenta Francia Márquez, cuando fue consultada sobre su viaje a África con la comitiva de 60 personas, respondió “yo no tengo que aclarar nada”, ¿cómo ve este tipo de declaraciones?

Hernán Cadavid (H.C.): Tanto Petro como Francia Márquez viabilizaron sus carreras políticas reclamando y cuestionando al poder en Colombia y ahora cuando llevan ocho meses de ejercicio de Gobierno pareciera que nadie les puede cuestionar sus decisiones administrativas, porque se niegan a hacerlo o porque nos califican de racista a todos quienes solicitemos una información precisa sobre el actuar de los servidores públicos. El país no se puede dejar acomplejar de los señalamientos del Gobierno de llamarnos racistas ni aceptarles el silencio que ellos antes cuestionaban.

SEMANA: Pero antes nadie se preocupaba por el gasto en gasolina de los aviones en los que viajaban los funcionarios, ¿por qué con Francia Márquez, sí? ¿Hay algún asunto de discriminación racial allí?

H.C: El Gobierno está instrumentalizando la condición racial de la vicepresidenta. Parece ser más racista el Gobierno que quienes hacemos una solicitud sobre un tema preciso desde la oposición. Y no es cierto que no se cuestionara a los funcionarios de alto nivel en otros gobiernos, el mismo presidente de la Cámara, David Racero, cuestionaba que Marta Lucía Ramírez se gastara una plata en tiquetes aéreos en aerolíneas comerciales.

Nosotros no cuestionamos que haya relaciones internacionales, lo que cuestionamos es que se utilice el avión más grande que tiene la Fuerza Aérea que es el 737-700 para llenarlos con 70 personas para una agenda que ni siquiera tienen definida, ¿en qué me sustento para decir eso? En la misma respuesta que me entregó la Vicepresidencia cuando les pregunté sobre la agenda y me dijeron que no la tenía definida. Aquí hay un gran gasto con una agenda que no es clara.

SEMANA: Lo que se ha dicho es que el viaje es para fortalecer las relaciones comerciales, eso sí está claro…

H.C.: En la comitiva no va ni el canciller ni el ministro de Comercio Exterior, es decir, que van a unos acercamientos culturales y comerciales, pero no van los funcionarios encargados de esa materia. Los colombianos tenemos derecho a preguntarnos en qué se están gastando 1.700 millones de pesos solo en combustible, sin contar los otros gastos. Los ciudadanos no podemos perder el derecho a preguntar cuando se trate de Francia Márquez, ¿qué va a pasar entonces cuando se convierta en el Ministerio de la Igualdad?, ¿como es el ministerio de Francia, ahora va a resultar que somos racistas todos?

La vicepresidenta Francia Márquez ha sido criticada por sus viajes en helicóptero. - Foto: Semana

SEMANA: ¿No cree que la crítica contra la vicepresidenta ha sido bastante severa?

H.C.: El servicio público debe estar vigilado. Nosotros hemos sido respetuosos de la persona de la vicepresidenta, nunca un adjetivo sobre ella, pero sí sobre sus gastos excesivos.

SEMANA: Hace algunos criticaban a la vicepresidenta porque no va a representar al país a eventos internacionales, siempre mandan a la primera dama, pero ahora que Francia Márquez sí va a un acto internacional también la critican…

H.C.: Nosotros no vamos a definir qué papel debe cumplir la señora vicepresidenta en el Gobierno. Yo me limito a lo que han sido los argumentos de nosotros, uno de ellos es el haber recibido el Ingreso Solidario cuando ya había sido electa vicepresidenta, segundo, la senadora María Fernanda Cabal evidenció sus gastos en helicóptero y yo ahorita evidenció el gasto 1.700 millones de pesos en combustibles en este viaje con una amplia comitiva sin tener una agenda clara.

El presidente Gustavo Petro calificó de racistas las críticas contra la vicepresidenta. - Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: El Gobierno ha insistido en que este viaje podría ser importante en materia de relaciones con los países de África, ¿cómo ve este argumento?

H.C.: Eso fue lo que quisimos que nos contestaran. Solicitamos que nos precisaran el alcance de esa visita, si nos dicen que tienen una agenda precisa uno diría que hasta vale la pena que se metan 70 personas a un avión de la Fuerza Aérea y se vayan para África, pero hasta el momento no han respondido en qué consiste este viaje.

A nosotros nos respondieron que no tenían una agenda precisa, un funcionario público debe estar en capacidad de responder cuál es la necesidad de su viaje, pero simplemente responder que “de malas” o que no tiene nada que aclarar es una actitud soberbia que desdice de la figura de la Vicepresidencia de la República.

SEMANA: ¿Entonces la vicepresidenta llegó al cargo a vivir sabroso?

H.C.: Ella se dedicó a vivir sabroso hace rato. Las encuestas ya no la acompañan, esa figura de reivindicación, de humildad, hoy queda desdibujada con lo que sus actuaciones han demostrado en los últimos ocho meses. Los hechos de gobierno muestran una cosa distinta a lo que ella dijo ser en la campaña.