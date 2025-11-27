El representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, replicó al presidente Gustavo Petro por lo que dijo recientemente en un consejo de ministros, en el que alertó de la situación fiscal del país. Petro pidió que se apruebe la ley de financiamiento que se está tramitando en el Congreso para solventar esa situación.

Triana le reclamó a Petro porque considera que el problema viene del mismo Gobierno. “Presidente Petro, no mienta ni intente culpar al Congreso por la crisis fiscal del país”, criticó el congresista de oposición.

La responsabilidad es de su gobierno: de su incapacidad para recaudar de manera eficiente —que dejará a la DIAN con un faltante de $8,3 billones por tercer año consecutivo—; del aumento de…

Según dijo, la responsabilidad sería del mismo presidente y “de su incapacidad para recaudar de manera eficiente”. Triana criticó que la Dian quedará con un faltante de 8,3 billones de pesos por tercer año consecutivo, y que se incrementará la deuda externa pública al 27,6 %, es decir, tres puntos más que el año pasado.

Triana cuestionó a Petro por “su afán por ampliar la burocracia mientras recorta la inversión”. Y dijo que a eso se le suma que la ejecución presupuestal es una de las más bajas en tres décadas pues apenas es del 66 % cuando falta un mes para cerrar la vigencia.

Según Petro, hay “peligros” en el sistema fiscal que se pueden volver realidad si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento. El presidente dijo que el país podría caer en default, es decir, cesar los pagos de la deuda.

El mandatario defendió que la ley de financiamiento, considerada también una reforma tributaria, solo le pondría impuestos a los más ricos, incluso habló de los “megaricos” y aseguró que con eso se solucionaría el problema fiscal.