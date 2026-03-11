La elección de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia se ha convertido en uno de los movimientos más observados tras la Gran Consulta por Colombia de 2026, que la dejó como candidata presidencial de la coalición de centroderecha. Entre las posibilidades que han surgido está el nombre del economista Juan Daniel Oviedo, quien terminó segundo en esa votación con más de 1,2 millones de sufragios.

La discusión cobró fuerza luego de una reunión entre ambos en Bogotá para analizar el escenario electoral posterior a la consulta. Valencia reconoció que el tema de la vicepresidencia se ha conversado, aunque insistió en que la decisión debe tomarse con realismo político y evaluando las condiciones de la campaña. La determinación llegará hoy tras un último encuentro entre ambos políticos.

Desde el punto de vista electoral, una fórmula Valencia–Oviedo podría representar una combinación estratégica. La candidata del Centro Democrático cuenta con el respaldo de una estructura partidista consolidada, mientras que Oviedo emergió como uno de los fenómenos de la consulta, con un respaldo que superó el 1,2 millones de votos y que provino en buena parte de sectores independientes.

Esa mezcla entre un liderazgo político tradicional y un perfil técnico podría ampliar el alcance de la campaña hacia votantes que no se identifican necesariamente con el uribismo, pero que buscan alternativas frente al gobierno actual.

Sin embargo, el posible acuerdo enfrenta tensiones. El propio Oviedo ha reconocido que existen diferencias programáticas con Valencia que deben resolverse antes de hablar de una fórmula conjunta. Entre los puntos sensibles están debates sobre el acuerdo de paz y el papel de instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asuntos que podrían marcar las “líneas rojas” de cualquier negociación política.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El exdirector del Dane también ha señalado que su votación no debe interpretarse automáticamente como una ficha de negociación y ha aclarado que, hasta ahora, la vicepresidencia no le ha sido ofrecida formalmente.

Paloma Valencia ha reconocido públicamente que valora el papel que tuvo Juan Daniel Oviedo en la consulta de la coalición y la votación que logró, que lo posicionó como una de las figuras relevantes dentro de ese proceso político.

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Marzo 9 de 2026 EL DEBATE Foto: Paula López - Semana

La candidata ha señalado que mantiene un diálogo abierto con él y que su aporte al debate interno sobre el rumbo del país es importante dentro de la construcción de una alternativa política.

Sin embargo, Valencia también ha dejado entrever que no está segura de que Oviedo se sienta cómodo asumiendo el papel de fórmula vicepresidencial. Según explicó, en las conversaciones que han sostenido percibe que el economista está evaluando con cuidado cuál sería su lugar dentro del proyecto político que surgió de la consulta.

Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En ese sentido, ha señalado que la decisión no depende únicamente de su invitación, sino también de la disposición de Oviedo y de si considera que ese rol encaja con el camino político que quiere seguir después de la votación que obtuvo.

El debate sobre la fórmula también ha estado atravesado por el papel del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder histórico del Centro Democrático. En medio de la discusión, Uribe publicó un mensaje en el que llamó a entender que el país vive “nuevos tiempos” y a escuchar ideas distintas, lo que muchos interpretaron como un gesto de respaldo a la candidatura de Valencia en medio del proceso de definición de su compañero de fórmula.

Alvaro Uribe Vélez Paloma Valencia. Foto: Juan Carlos Sierra -Semana.

El respaldo del expresidente refleja la importancia de mantener cohesionada la base del uribismo, pero también el desafío de ampliar la coalición hacia sectores más moderados.

En paralelo, la discusión sobre la vicepresidencia ha abierto otras posibilidades. La excandidata presidencial Vicky Dávila planteó que, si no se concreta un acuerdo entre Valencia y Oviedo, otra fórmula competitiva podría ser con Juan Manuel Galán.

PALOMA VALENCIA Y JUAN DANIEL OVIEDO Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La propuesta apunta a mantener el espíritu de la coalición que surgió de la consulta, basada en sumar distintos sectores políticos alrededor de un proyecto común.

La elección de la fórmula vicepresidencial no solo definirá quién acompañará a Valencia en el tarjetón presidencial, también marcará la estrategia política de la coalición: si la apuesta será consolidar el núcleo del uribismo o ampliar el espectro político para atraer votantes independientes y moderados en la carrera hacia la Casa de Nariño.