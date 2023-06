Rodolfo Hernández dice que hay que esperar un año para evaluar al Gobierno Petro: “Dependiendo de cómo es el desayuno, es el almuerzo”

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández no ha sido el opositor que el país esperaba frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este martes 27 de junio, el ingeniero santandereano divulgó un nuevo video en sus redes sociales en el que evaluó el arranque de la administración de izquierda.

“Yo nunca he atacado porque es que apenas lleva nueve meses, vamos a esperar al año porque, como dice la gente: ‘Depende de como es el desayuno, es el almuerzo’, porque es que un edificio que se llama Colombia y que se está construyendo, desafortunadamente, quieren hacer el penthouse y sin cimiento esa estructura se cae porque no tiene sustentación de mediano ni largo plazo”, dijo.

Hernández afirmó que él, si hubiera sido presidente, pretendía realizar los cimientos para hacer un nuevo país basado en el trabajo: “No en las intrigas ni en la raponería apoyando el trabajo, pero es con plata, entonces, hay que recortar donde se gasta la plata en burocracia”.

Rodolfo Hernández será candidato a la Gobernación de Santander. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Y volviendo a sus argumentos de la campaña presidencial, reiteró que hay dos millones de empleos públicos en el Gobierno central. “Y cada día más carga y camión, esa mulita que se llama Colombia, llega el momento en que no resiste”.

¡Dependiendo de cómo sea el desayuno es el almuerzo! pic.twitter.com/m8pKeXpFdR — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 27, 2023

Durante la charla, Rodolfo Hernández afirmó encontrarse bien de salud, gracias a las recomendaciones médicas, las cuales le han exigido seguir una estricta dieta, en la que debe evitar todos los alimentos ácidos, así como aumentar la práctica de ejercicio físico.

Foto1: Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Foto2: Ferley Sierra. - Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO 2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: SEMANA.

El exalcalde de la capital santandereana reveló cómo fue que se enteró del padecimiento del cáncer de colon. Además, dio detalles del acompañamiento médico que ha recibido tras conocerse el diagnóstico.

“Me sentía como lleno, pero no con dolor grande, como lleno cuando usted come más de la cuenta, y no había comido (...); cuando trajeron el resultado me dijeron, usted tiene anemia, ¿cómo así que anemia? Estoy gordo, cachetón y colorado. Me dijeron, usted está perdiendo glóbulos rojos, eso quiere decir que usted está sangrando internamente. ¿Y qué es lo que me sangra? Dijo, usted tiene úlcera, o cáncer; entonces me detectaron cáncer en el colon”, narró.

El ingeniero Rodolfo Hernández.

El ingeniero Hernández aprovechó el espacio para revelar detalles de su tratamiento, que lo ha realizado en Bucaramanga y Bogotá. Pero, a pesar del duro diagnóstico, asegura que el cáncer no lo va a vencer; además, el diagnóstico se hizo a tiempo, por lo que podrá superarlo más fácilmente.

Dijo no tenerle miedo al cáncer ni a la quimioterapia, que seguirá el tratamiento para atender su padecimiento; no obstante, el excandidato presidencial aseguró que sus contradictores se están aprovechando para decir que se va a morir: “De aquí a que eso se desarrolle (el cáncer) pueden pasar seis, siete, ocho, diez años. (...) Todos los que están haciendo fiesta para que yo me les muera mañana, o pasado mañana, o antes de las elecciones más a fondo el ataque (...), ahora todos los políticos van a quedar mamando, pero mamando”. Además, expresó irónicamente que intensificaría su campaña política, dedicándole 20 horas al día durante tres meses.

Hernández también reveló que se someterá a una cirugía en la cual se le extirparán los tumores y las células que le generan el cáncer. Es por esto que les hizo una recomendación a todas las personas, para que vayan al médico y se realicen chequeos constantemente.