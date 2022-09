El ingeniero pidió una certificación del Senado en la que se detalla que no tiene ninguno de esos beneficios.

Rodolfo Hernández dice que nunca devolvió camionetas del Congreso porque no las aceptó

El senador Rodolfo Hernández, que en medio de la campaña dijo que si ganaba no aceptaría todos los beneficios que tiene ocupar el cargo, aseguró que en el Congreso mantuvo esos mismos compromisos. Dijo que no devolvió las camionetas y los escoltas que le otorga la Unidad Nacional de Protección (UNP) a través del Congreso, porque nunca los aceptó.

¡No he devuelto las camionetas, ni el celular, ni los escoltas del Senado simplemente porque nunca los acepté!https://t.co/kGeJtWmKCb #LigaAnticorrupcion #FelizSabado pic.twitter.com/e7dHCmFg1J — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) September 10, 2022

El ingeniero compartió un certificado que le expidió la directora general administrativa del Senado, Astrid Salamanca, en la que evidencia que el ingeniero efectivamente nunca aceptó esos beneficios con los que cuentan todos los congresistas.

En el archivo se detalla que “no ha recibido por parte del Senado de la República: “esquema de seguridad, vehículos, línea telefónica móvil, equipo celular”.

“Frente al esquema de seguridad y vehículos, este servicio es prestado por la Unidad de Protección Nacional (UNP) en virtud del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 925-2002, suscrito por la corporación con la UNP”, se declara en el documento.

También se menciona que el objetivo de ese acuerdo es aunar esfuerzos “técnicos, económicos, humanos, logísticos y administrativos entre la UNP y el Senado para brindar la seguridad necesaria a los congresistas, especialmente aquellos que se encuentren en situación de riesgo extraordinario por su ejercicio legislativo.

“En ese orden de ideas, si bien es cierto que dentro del referido convenio se asignó a su nombre y en razón de su calidad de congresista y excandidato presidencial, usted decidió no aceptar el esquema de seguridad ni los vehículos dispuestos para tal fin”, dice la comunicación.

Sobre la línea móvil y el teléfono celular, la entidad asegura que “no ha hecho entrega de dichos elementos para su servicio”.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el ingeniero afirmó que tampoco recibió otros beneficios como un celular de alta gama y una línea con planes de datos. “No recibimos el celular del Senado, no recibimos la camioneta, no recibimos el plan de seguridad, los escoltas, no recibimos la línea”, dijo.

Además, contó que los viáticos que utilizó en julio los devolvió porque tampoco quiere que esos gastos de desplazamiento corran por parte del Congreso. El ingeniero viaja constantemente a su región Santander, en donde tiene gran parte de su electorado. Cabe aclarar que entre los beneficios de los congresistas, adicional al sueldo de más de 35 millones de pesos, tienen derecho a viáticos, con algunas condiciones, para visitar sus regiones semanalmente.

“Pasajes aéreos Bogotá-Bucaramanga, Bucaramanga-Bogotá ya los devolvimos, eso estamos haciendo”, afirmó el ingeniero.

Una de las principales banderas de campaña que lo llevó a competir en la segunda vuelta con Gustavo Petro fue precisamente que si llegaba al poder, no recibiría una serie de beneficios con los que cuentan los elegidos por mandato popular.

Por ejemplo, el ingeniero habló de que si llegaba a la Presidencia no viviría ni habitaría la Casa de Nariño, sino que la convertiría en un museo. Además, aseguró que donaría su sueldo para que estudiantes del país puedan graduarse de carreras universitarias. Esto ya lo había implementado cuando fue alcalde de Bucaramanga, y aunque algunos lo criticaron de populista porque ese monto no cambia la realidad de la educación en el país, otros lo exaltaron por esa labor que ayudó a algunos jóvenes a lograr ese objetivo.

Se ha dicho que el senador Rodolfo Hernández estaría pensando en renunciar al Congreso para aspirar a la Gobernación de Santander en los próximos meses. Para eso, y para congregar más líderes en las próximas elecciones regionales, el excandidato presidencial creó su partido, la Liga de Gobernantes Anticorrupción; sin embargo, en medio de ese proceso ha tenido diferencias con personas que lo habían venido apoyando, entre ellos la representante Marelen Castillo, su exfórmula vicepresidencial.